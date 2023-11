Motoristas de aplicativos ganham 17 pontos no Centro de Campina

O presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos de Campina Grande (Ampapp-CG), Germogleo Bezerra, comemorou a conquista de uma demanda antiga da categoria.

Durante encontro com o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima (PSD), eles ganharam a possibilidade de poder embarcar e desembarcar no Centro sem sofrer multas.

Ao todo foram 17 pontos, inclusive na Avenida Floriano Peixoto, onde antes era proibido fazer esse tipo de manobra.

À Rádio Caturité FM, Germogleo falou sobre a conquista e explicou como vai ser a dinâmica dos motoristas a partir dessa medida.

– Foi um encontro muito positivo. Conseguimos quase vinte vagas específicas para motoristas de aplicativo, devidamente cadastrados e identificados com adesivos da STTP, com QR code, onde ele será visto pelas câmeras entendendo que ele está ali fazendo o trabalho dele, sem excessos e dentro do tempo estipulado pela regulamentação. Somos de utilidade pública e temos o direito de fazer esse embarque na Floriano Peixoto. Só temos a agradecer – pontuou.