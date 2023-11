O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), lançou nesta terça-feira (7), o programa Escola em Tempo Integral. O evento aconteceu na Escola Municipal Félix Araújo, no bairro do Catolé, que possui turmas do 1º ao 5º ano com ensino em tempo integral.

Em entrevista repercutida na Rádio Caturité FM, o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto [foto], afirmou que o lançamento do programa significa o compromisso em ofertar um ensino de qualidade.

– A educação em tempo integral é uma educação cidadã, que garante segurança alimentar, acesso à cultura, acesso ao esporte e aulas de reforço em disciplinas que as crianças tiveram mais dificuldade. Então é um acompanhamento mais individualizado e por isso gera tantos bons resultados. Em 2021, tínhamos uma escola em tempo integral. Hoje temos 11 e a nossa projeção é de que tenhamos 16 já no início do próximo ano letivo – declarou Asfora Neto.

Nas escolas que compõem o programa Escola em Tempo Integral, os estudantes têm, além do ensino regular alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aulas de Educação Financeira, Inglês, Projeto de Vida, Música, Capoeira, Educação Física, Meio Ambiente, Pensamento Computacional, Xadrez, entre outras atividades.

