PMJP beneficia estudantes que farão Enem com passe livre nos ônibus

Todos os candidatos que têm carteira de estudante terão passe livre no transporte público coletivo de João Pessoa nos dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – 05 e 12 de novembro.

O benefício foi anunciado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) neste sábado (04), após diálogo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Sintur- JP). O passe livre vai valer durante todo o domingo (dias 05 e 12)

Segundo Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade da Capital, para ter o benefício, basta o candidato, no momento do embarque, mostrar o documento.

“O prefeito Cícero Lucena nos pediu esse benefício para os estudantes. Então, conversamos com o Sintur-JP e decidimos nos dois domingos de provas, 5 e 12 de novembro, todo o candidato que tiver a carteira de estudante terá o passe livre automaticamente”, explicou.

Durante a semana, a Semob-JP já havia anunciado um esquema especial de trânsito e transporte para garantir o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.

O planejamento contará com atuação de pelo menos 50 agentes de mobilidade e ainda reforço de seis linhas extras de ônibus. Vale ressaltar que aos domingos, a faixa exclusiva de ônibus é liberada para todos os veículos, facilitando o deslocamento de quem for de carro ou moto aos locais de prova.

As equipes de monitoramento do fluxo viário estarão iniciando as atividades às 6h, garantindo a circulação de veículos no entorno dos locais de provas.

Entre os pontos monitorados estarão: UFPB (Castelo Branco), Unipê (Água Fria), IFPB (Jaguaribe), FPB (Avenida Walfredo Leal), Faculdade Maurício de Nassau (Avenida Epitácio Pessoa) e Lyceu Paraibano (Centro), justamente por serem locais com maior expectativa de candidatos.

Ônibus – Nos horários que antecedem e encerram as provas, ou seja, entre 9h40 e 12h e 15h40 e 18h, serão 52 linhas em circulação – aos domingos, a operação conta normalmente com 46 linhas.

As linhas 521, 502, 523, 527, 1519 e 003, que geralmente não rodam aos domingos, estarão ativas nos dois dias de Enem, totalizando 130 ônibus em circulação, que devem realizar 940 viagens.

Além destas linhas extras, a 401, que já circula aos domingos, será reforçada com duas viagens extras, como também as linhas circulares 1500 e 5100, que estarão operando com acréscimo de 22 viagens.

Mais informações – Para conferir todos os detalhes sobre linhas e itinerários, a Semob-JP recomenda que os usuários de ônibus acessem o site portal.semobjp.pb.gov.br.