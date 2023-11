A Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, assinou na tarde desta quarta-feira (1º) a ordem de serviço da obra da Primeira Fase da Expansão do Parque Tecnológico da Paraíba, em Campina Grande.

A obra vai permitir que a Fundação e Campina Grande consigam receber mais empresas e projetos de base tecnológica.

O evento aconteceu no auditório da Fundação PaqTcPB. Além da presença da Ministra, o evento contou com a participação dos diretores da Fundação PaqTcPB, Nilton Silva, Nadja Oliveira, Aldre Barros, a senadora Daniella Ribeiro; senador Veneziano Vital do Rêgo; o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, e outras autoridades e representantes do Ecossistema de Inovação.

“Com essa expansão da estrutura, a Fundação PaqTcPB terá um centro de inovação, se tornando um condomínio tecnológico para abrigar ainda mais empresas de base tecnológica e atores do Ecossistema de CTI, em Campina Grande, gerando emprego e desenvolvimento tecnológico, através da inovação”, destacou a diretora técnica da Fundação PaqTcPB, Nadja Oliveira.

Os recursos para esta obra foram garantidos através de emenda parlamentar da Senadora Daniella Ribeiro e direcionado pela FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. Essa primeira fase da obra de expansão está orçada em R$ 5,6 milhões.

Consolidar esse condomínio tecnológico contribui diretamente para a tríplice hélice (academia, governo e setor produtivo) na geração de PIB. A Ministra do MCTI, Luciana Santos, destacou a importância dos parques tecnológicos nesse processo.

“O Parque Tecnológico possibilita que a pesquisa dialogue com o mundo dos negócios. Na área de produção científica, o Brasil está no ranking mundial em 12º lugar, mas temos que fazer com que essa inteligência se traduza em produtos e serviços. Em inovação, até o ano passado, estávamos em 57º lugar no ranking mundial. Este ano já conseguimos chegar à posição 49, mas já estivemos também no 47º lugar no mudo”, disse a ministra.

Depois da assinatura da ordem de serviço testemunhada por todos no auditório, a comitiva foi até a área externa da Fundação PaqTcPB para o lançamento da pedra fundamental da obra.

Sobre o Parque Tecnológico da Paraíba

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba foi fundada em 1984, dentre os quatro primeiros parques tecnológicos do Brasil. A instituição funciona baseada em três eixos: fundação de apoio e interveniência; parque tecnológico; e incubadoras (ITCG e IACOOC).