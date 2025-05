Grupo Globo muda o nome do canal de reprise Viva

O canal Viva vai passar a se chamar Globoplay Novelas a partir do próximo dia 9 de junho. Ao completar 15 anos no ar, o canal agora se transformará num espaço totalmente dedicado às tramas e concentrará mais de 200 títulos de novelas do Globoplay em seu catálogo.

Logo no dia 11, o canal vai estrear a superprodução inédita “Guerreiros do Sol”, que será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado. E no Globoplay, a novela terá cinco episódios liberados semanalmente.

“A intenção é oferecer mais opções para que as pessoas escolham sua maneira preferida de consumir. Podem maratonar os capítulos no Globoplay ou assistir no ritmo da programação linear do canal. A escolha é do público”, diz Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.

“Guerreiros do Sol” é inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de outros cangaceiros que cruzaram o nordeste brasileiro entre as décadas de 1920 e 1930. A novela tem Isadora Cruz e Thomás Aquino nos papéis principais, e conta ainda com Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero.

A programação do Globoplay Novelas contará com quatro novas faixas dedicadas às novelas. O público também poderá decidir nas “batalhas temáticas” quais histórias desejam que entrem na programação nos meses futuros ao votarem em enquetes. Haverá sempre duas em disputa para os fãs escolherem.

*LEONARDO VOLPATO/Folhapress