Roberto Carlos deve acertar novo contrato com o Grupo Globo

Está em vias de ser renovado o contrato do cantor Roberto Carlos com o Grupo Globo, uma parceria iniciada no já distante ano de 1975.

Conforme o jornal O Globo, o novo contrato incluirá uma cláusula que prevê que o ´Rei´ poderá ser liberado para participar de programas de outras emissoras.

Ao que tudo indica, o especial de Natal deste ano de Roberto Carlos na Globo será gravado na deslumbrante cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

*Notícia repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

