Cantora Alcione e suas unhas: verdadeiras obras de arte

Em março do ano passado, fez sucesso nas redes um vídeo em que Alcione cai numa espécie de “pegadinha” de seu produtor, Carlos Fernando Marão.

Ele postou imagens da cantora nos bastidores, enquanto ela tinha suas unhas pintadas. Marão inventou uma determinada restrição na cor do esmalte para um trabalho específico.

“Não vai poder ser no dourado. Semana que vem tem umas fotos e eles pediram para ser nude ou francesinha”, afirmou ele. Pra quê. Mais Alcione do que nunca, ela fechou a cara e respondeu: “Eu lá sou mulher de francesinha, p****”, rebateu. “Está gravando”, ele respondeu, aos risos. “Nude é o c* deles. Eu sou mulher de nude?”, ralhou a cantora, que é assumidamente obcecada com as unhas, sempre longas, impecáveis e em tons extravagantes.

Quem aparece no vídeo com Alcione é Ana Paula Villar, 49, manicure da cantora desde 2018. Ela tem quase 2 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e 850 mil seguidores no Instagram, onde se apresenta assim: “Primeira manicure influencer do Brasil”. Informa também que tem “mais de 40 mil alunas no mundo”.

A profissional, que já foi auxiliar de contabilidade em um escritório, ambulante, fez bolos por encomenda e vendeu marmitas, começou na carreira há 20 anos, fazendo as unhas de amigas. Viu que levava jeito, e no boca a boca, foi se tornando uma das manicures mais requisitadas de Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro.

O negócio foi crescendo e ela se viu com a agenda cheia, ainda mais depois que passou a postar nas redes sociais. Seus trabalhos como influencer e empresária do ramo de beleza viraram prioridade, e atender pessoalmente como fazia antes já é uma atividade que não cabe na sua rotina. Mas para Alcione ela sempre dá um jeito.

“Ai de mim se eu não atender, né? (risos). Ela briga, fica de mal. A Marrom é uma ídola (sic), uma parceira e uma amiga queridíssima”, diz.

Ela conta detalhes sobre as unhas da cantora. No dia do vídeo, aquele da brincadeira com o “nude”, Ana Paula fez detalhes em V com dourado, branco, furta-cor e pedrinhas. A unha do dedo anelar foi feita como “filha única”, diferente das demais, com decoração de estampa de zebrinha em branco.

Como se vê, dá um trabalhão chegar ao padrão Alcione. São, em média, duas horas para trocar as fibras de vidro a cada dois meses e uma hora para fazer a manutenção semanal.

“Ela gosta de muito brilho, cores fortes. Não é mulher de nude mesmo. De jeito nenhum”.

Marrom, a cor do esmalte, a cantora também não curte, em tom algum. Branco é sempre evitado, assim como “renda”, rosa bebê, e todas as tonalidades de bege. Houve uma exceção, no entanto. “A cor mais clara que usei foi um rosa suave quando ela representou Nossa Senhora no desfile da Mangueira, no Carnaval de 2020”.

Ana Paula conta que Alcione não foi sua primeira cliente famosa. Tudo começou com a atriz Roberta Rodrigues, na época da novela “Salve Jorge” (2012). Depois, atendeu a cantora Gretchen (ela não continuou como cliente porque mora longe do Rio), além das influenciadoras Evelyn Regly e Raka Minelli. “O problema de ter clientes famosas era o tal conflito de agendas. Dava muita confusão”, brinca.

Fazer unhas bonitas e bem trabalhadas ficou mais fácil com o passar do tempo, reconhece. Diz que a indústria dos cosméticos está muito avançada e, atualmente, existe um leque enorme de pincéis e tintas acrílicas para desenhos em esmaltes.

“Quando comecei a desenhar, usava canetinhas hidrográficas mesmo, mas ficava bem bonito e chamava a atenção. As coisas evoluíram e até o nome do nosso trabalho mudou, virou nail art”, diz.

*ANA CORA LIMA/folhapres