´Volta por Cima´: saiba os próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 24)

Madalena enfrenta Cacá. Jão se surpreende com a atitude do diretor da viação Estelar. Gigi ameaça Violeta. Chico leva Cacá embora da loja de Madalena.

Nando confessa a Miranda que voltou a tomar anabolizantes. Jin vai embora da casa de Doralice, e Tati se entristece. Ruth diz a Marco que quer deixar a casa de Rodolfo.

Neuza aceita a proposta de Roxelle. Rodolfo convida Belisa para ficar com ele em seu haras. Madalena alerta Osmar sobre Cacá.

Jão organiza uma paralisação com funcionários da viação Estelar e Formosa. Rique implora que Rosana não revele quem é a pessoa com quem ele está se relacionando.

Ana Lúcia pede que Madalena perdoe Cacá. Cacá exige que Violeta a trate como um membro da família Castilho.

terça-feira (dia 25)

Violeta diz a Cacá que ela não tem direito a nada de sua família. Madalena discute com Ana Lúcia. Jão conversa com Sidney sobre a paralisação dos funcionários.

Tati aconselha Osmar a contar para Violeta que ela não está mais no comando dos negócios. Cida se emociona com o tratamento que Sidney dá a Lucas.

Chico alerta Madalena sobre Cacá. Osmar ameaça Cacá. Funcionários da viação Estelar e Formosa aderem à paralisação. Zezito fotografa Marco e Violeta conversando.

Jão pede demissão da viação Estelar. Jayme flagra Alberto com Tereza no colo e se enfurece. Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram. Gerson questiona Violeta sobre seu encontro com Marco.

quarta-feira (dia 26)

Violeta mente para Gerson, que finge acreditar na história. Tereza gosta de ver Jayme com ciúmes. Violeta conta para Osmar sobre seu encontro com Marco. Ruth questiona Belisa sobre seus sentimentos por Rodolfo.

Osmar revela para Yuki que foi ele quem denunciou Gerson à polícia. Sebastian sente falta de Joyce. Edson se alegra ao saber que Jão pediu demissão da viação Estelar.

Tati repara no envolvimento entre Alberto e Doralice, e comenta com Madalena. Gigi e Bernardo jantam juntos.

Sebastian vai à casa de Joyce. Edson convida Jão a voltar para Formosa. Gerson expulsa Marco, Ruth e Gigi de sua casa.

quinta-feira (dia 27)

Ruth e Gigi não deixam Marco enfrentar Gerson. Sebastian e Joyce ficam juntos. Bernardo confessa a Silvia e Yuki que está gostando de Gigi. Madalena e Tati questionam Doralice sobre Alberto.

Rodolfo decide sair de casa, e Gerson se preocupa. Tati reclama de não conseguir falar com Jin. Rosana reclama ao saber que Jão voltará para a Formosa.

Tereza se irrita ao ver Jayme sem camisa na casa de Joyce. Violeta e Osmar decidem ajudar Marco.

Belisa aconselha Sebastian sobre Joyce. Doralice e Alberto se aproximam. Gigi surpreende Belisa. Jão faz um pedido a Madalena.

sexta-feira (dia 28)

Madalena aceita o pedido de Jão. Gigi exige que Belisa aceite Rodolfo. Doralice e Alberto se declaram. Gerson recebe a família de Roxelle. Caçapa avisa a Gerson que Marco fará uma reunião com Osmar e Violeta.

Hana atende o celular de Jin e fala com Tati. Alberto pensa em Doralice. Rique estranha o comportamento de Rosana. Cacá se revolta ao saber sobre Jão e Madalena.

Jayme abandona o ônibus no meio da viagem. Jin é impedido de usar seu celular. Osmar e Violeta se unem a Marco contra Gerson.

Sábado (dia 29)

Marco e Osmar organizam o esquema de ataque. Jão toma posse de seu novo cargo na viação Formosa. Jin se revolta com Ha-Yun. Chico tranquiliza Cacá. Tereza repreende Jayme.

Neuza e Rosana se enfrentam. Min-Ji é solidária a Jin. Hana faz Tati ser expulsa do hotel onde Jin está hospedado. Cacá humilha Chico durante um ataque contra Madalena.

Jô, Sebastian, Rodolfo e Belisa tentam convencer Roxelle a desistir de se casar com Gerson. Gerson descobre o plano de Marco e se antecipa ao irmão.

Madalena conta para Jão como Cacá tratou Chico. Marco é obrigado a atacar a Vila Cambucá, e avisa a Osmar, que se desespera.

