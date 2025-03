´Volta por Cima´ na Globo: saiba os próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 17)

Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá. Jão marca uma reunião com a diretoria da Viação Estelar.

Gerson pensa em como se livrar de seus irmãos. Marco decide tomar um território de Gerson. Gerson ordena que Zezito e seus outros capangas deem uma lição em Sebastian.

Chico pede que Cacá pense em como se afastar de Violeta. Osmar sugere um novo projeto, e Violeta fica animada.

Doralice retira a queixa contra Osmar. Zezito e os outros capangas capturam Sebastian. Madalena faz uma revelação para Jão.

Terça-feira (dia 18)

Jão lamenta a revelação de Madalena. Sebastian é agredido por Zezito e os capangas, e Jô o leva ao hospital. Jão e Madalena tomam uma decisão.

Violeta reclama de Osmar falar sobre Jão. Rique confirma a Beth que tem um namorado secreto. Joyce e Belisa se preocupam ao verem o estado de Sebastian.

Gigi pensa em Bernardo. Sebastian pede para Joyce não sair de casa. Jão conversa com Neuza e Edson sobre o filho de Cacá.

Jão se oferece para organizar o chá-revelação para o bebê de Cacá. Madalena pede para Osmar voltar para casa.

Quarta-feira (dia 19)

Osmar se recusa a voltar para casa com Madalena. Gerson nega as acusações de Roxelle, e culpa Zezito pelo ocorrido. Osmar mente para Violeta sobre o motivo da visita de Madalena.

Jão revela a Madalena sua ideia para desmascarar Cacá. Joyce se interessa pelo apartamento de Sidney. Gigi conta para Yuki que Gerson mandou baterem em Sebastian.

Jão explana a situação sobre os salários dos funcionários para a diretoria. Sidney aluga seu apartamento para Joyce. Yuki e Sebastian ficam juntos.

Chico vê Jão e Madalena juntos. Violeta exige que Cacá conte a verdade sobre a paternidade de seu bebê para Jão. Marco enfrenta Gerson.

Quinta-feira (dia 20)

Marco ameaça Gerson. Cacá implora que Violeta deixe Jão organizar o chá-revelação. Joyce deixa a mansão, e Belisa lamenta. Madalena fica intrigada com um comentário que Chico faz sobre Cacá.

Rodolfo repreende a briga entre Gerson e Marcos. Cacá não consegue contar a verdade para Ana Lúcia. Violeta pensa em assumir a criação de seu neto. Yuki enfrenta Gerson.

Violeta ouve Osmar falando de Joyce para Jô. Tati escuta Jin contar para Doralice que sairá da Vila Cambucá e se irrita. Yuki decide se afastar de Sebastian. Violeta procura Joyce.

Sexta-feira (dia 21)

Violeta tenta intimidar Joyce. Tati percebe que ficará sem o namorado e se entristece. Violeta manda Aquiles e Caçapa vigiarem Joyce. Jão conta para Madalena como foi a reunião com a diretoria da Viação Estelar.

Silvia consola Yuki. Sebastian vai à nova casa de Joyce. Rosana segue Rique e descobre quem é o seu novo parceiro. Gerson se incomoda ao ver Marco falando em particular com um dos capangas da casa.

Madalena consegue com Osmar a foto de Cacá com Baixinho. Chega o dia do chá-revelação. Gigi sugere que Roxelle peça vários presentes para Gerson.

Cacá, Ana Lúcia, Violeta, Osmar, Edson, Rosana e Nando chegam para a festa. Jão prepara a surpresa.

Sábado (dia 22)

Vários convidados chegam para o evento. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza. Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson.

Jão inicia sua vingança. Cacá se enfurece ao ver que Madalena ajudou Jão com a festa. Violeta faz uma revelação no chá de bebé. Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo.

Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Cacá garante a Violeta que se vingará de Jão e Madalena. Gigi revela para Osmar que Violeta foi à casa de Joyce.

Jão descobre que a diretoria da Viação Estelar não fará nada para resolver a denúncia feita por ele. Cacá ataca a loja de Madalena.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.