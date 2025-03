Novela: resumo dos próximos capítulos de Garota do Momento

Segunda-feira (dia 10)

Sérgio acompanha Beatriz à delegacia. Eugênia termina o namoro com Topete. Cássio teme que o plano de Bia contra Beatriz dê errado. Maristela e Juliano armam contra Beatriz e Carmem.

Eugênia descobre o plano de Alfredo e Jacira. Alfredo demite Topete. Anita começa a trabalhar com Marlene. Ronaldo incentiva Lígia a compor.

O delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. Glorinha informa a Beto sobre a possibilidade de Beatriz ser presa.

Carmem é avisada sobre o depósito de uma grande quantia em sua conta bancária.

Terça-feira (dia 11)

Carmem decide ir para o Rio de Janeiro. Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem.

Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz. A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia.

Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente. Clarice visita Beatriz. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela ‘Senhora’ do ar.

Quarta-feira (dia 12)

Onofre retira seu patrocínio da novela. Basílio e Beto se estranham. Beatriz deduz que foi Cássio quem furtou o colar de joias.

Topete pede ajuda a Jacira para recuperar seu emprego na TV. Sérgio nega a solução de Bia e Cássio.

Cássio é convocado a depor na delegacia. Beto e Basílio confrontam Cássio. Ronaldo desconfia dos ciúmes de Lígia. Cássio ameaça a família Alencar.

Quinta-feira (dia 13)

Maristela garante a Cássio que resolverá a situação do roubo do colar. Anita e Alfredo oferecem um jantar para reunir Marlene e Raimundo.

O delegado descobre sobre o depósito na conta bancária de Carmem. Os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai.

Teresa e Clarice questionam Lígia sobre Raimundo. Carmem é interrogada na delegacia. Ulisses declara seu amor por Glorinha.

Beto apoia Beatriz. Sérgio encerra a transmissão da novela. Beatriz recebe liberdade provisória e deixa a delegacia.

Sexta-feira (dia 14)

Beatriz é apoiada por sua família e amigos. Sérgio afirma a Alfredo que Beatriz precisa de um advogado. Topete vê Eugênia com Reginaldo e se incomoda.

Glorinha convida Beatriz para trabalhar em seu salão. Pressionado por Beto, Raimundo demite Bia da agência. Ronaldo beija Bia.

Zélia e Basílio planejam acabar com a Juliano e a Perfumaria Carioca. As clientes de Glorinha deixam o salão ao ver Beatriz chegar.

Alfredo ajuda Raimundo a mudar seu visual. Vera reúne o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz

Sábado (dia 15)

Beatriz e Glorinha agradecem o apoio de Vera e das mulheres. Basílio sabota a bebida de Elvira, sob orientação de Zélia.

Juliano e Maristela encontram Elvira dormindo em serviço. Raimundo convida Marlene para sair e a pede em namoro. Zélia se oferece para ser secretária de Juliano.

Lígia anuncia que fará um show beneficente para ajudar Beatriz. Beatriz convida Clarice para o show. Glorinha decide ficar com Ulisses. Iolanda sente-se mal.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.