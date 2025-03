Carnaval: jornalistas da Globo ‘sofrem’ e recebem até pedido de casamento

Fazer coberturas ao vivo é sempre uma caixinha de surpresa para qualquer repórter. Durante o Carnaval, porém, a tarefa é ainda mais árdua em meio aos ânimos agitados dos foliões.

No Carnaval 2025, repórteres da Globo passaram por situações tensas, com direito a agressão, assédio e até pedido de casamento. Relembre:

AGRESSÃO E CELULAR FURTADO

Josué Amador, repórter da Inter TV RJ, afiliada da Globo no Rio de Janeiro, foi agredido e teve o celular roubado. Ele fazia uma transmissão ao vivo na noite da última sexta-feira, quando foi surpreendido por um grupo e, subitamente, um jovem apertou um spray de espuma no rosto dele.

Na sequência, Amador teve o celular roubado. “Ele roubou meu telefone”, gritou o jornalista. Posteriormente, ele se manifestou e disse que não ficou machucado. “Graças a Deus, vida preservada e celular recuperado”, escreveu nas redes sociais.

Emissora emitiu nota de repúdio à agressão ao seu profissional. “É fundamental lembrar que qualquer ataque a um jornalista é um ataque à liberdade de imprensa”, afirmou no comunicado.

CANTADA E PEDIDO DE CASAMENTO

Bianka Carvalho (foto), repórter da Globo em Pernambuco, foi “cantada” por foliões no Recife e recebeu até proposta de casamento. Durante cobertura da folia no estado, a jornalista ouviu propostas de dois pretendentes.

O primeiro questionou se Bianka gostaria de “se amancebar com ele”. Amancebar é um termo para se unir a outra pessoa sem vínculo formal. Ela levou na esportiva e continuou a falar com os foliões.

Em um segundo momento, Carvalho foi cortejada por outro folião, que a propôs em casamento. “Bianka, casa comigo”, falou o homem, fantasiado de Batman. “Casar contigo? Mas casar no Carnaval é um perigo”, rebateu a repórter da Globo. “Eu te espero”, disse o admirador.

GRITOS DE ‘GOSTOSO’

Fabrício Lobel, repórter da Globo em São Paulo, foi surpreendido por um coro inusitado de foliões na segunda-feira (3). Ele falava ao vivo para o SP1 quando as pessoas ao redor começaram a gritar “repórter gostoso”.

O jornalista, que mostrava o movimento do bloco “Charanga do França”, ficou sem reação. Tanto ele quanto o apresentador do jornal, Allan Severiano, seguiram com a transmissão, sem mencionar o coro feito pelos foliões, que estavam muito animados.

*uol/folhapress