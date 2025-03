Saiba o resumo dos próximos capítulos da novela Garota do Momento

Segunda-feira (dia 3)

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela.

Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa.

Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela.

Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela

terça-feira (dia 4)

Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia.

Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio.

Beto aceita a sugestão de Ulisses. Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.

quarta-feira (dia 5)

Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene.

Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha. Beto filma seu comercial. Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia.

Raimundo descobre que Marlene foi amante de Juliano. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.

quinta-feira (dia 6)

Juliano discute com Clarice. Érico lamenta a rejeição de Carlito. Maristela e Juliano descobrem que Clarice não está mais tomando os remédios de Pimenta.

Eugênia sugere que Jacira está apaixonada. Beto se irrita com as propagandas encenadas por Beatriz. Raimundo afirma que o cliente rejeitou o filme de Beto.

Um jornalista questiona Beatriz sobre sua relação com Clarice. Maristela e Juliano armam para Clarice.

Zélia ouve quando Maristela e Juliano comentam sobre um novo esquema. Juliano se irrita ao ler uma matéria com a história de Beatriz.

sexta-feira (dia 7)

Juliano, Bia e Maristela maldizem Beatriz. Zélia se irrita com Elvira. Bia agride Beatriz. Sérgio apresenta a Beatriz o colar de joias que irá usar na novela.

Alfredo ajuda Jacira a perceber que Cássio é um charlatão. Clarice decide não voltar a tomar os remédios de Pimenta.

A solução de Ronaldo para o filme de Beto é aceita. Juliano e Maristela falsificam o colar de joias para prejudicar Beatriz.

Sábado (dia 8)

Bia aceita trocar o colar de joias por sua falsa réplica e acusar Beatriz. Guto confronta Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo vê quando Topete aborda uma moça no boliche.

Bia ameaça Cássio para ajudá-la a trocar os colares. Clarice pede ajuda a Teresa para guardar seu caderno de lembranças.

Juliano e Maristela acompanham a novela e deduzem que Bia conseguiu trocar os colares. Ronaldo tem seu trabalho com Lígia aprovado por Raimundo.

Eugênia vê Topete com outra moça. Sérgio comunica a Beatriz que o colar de joias foi trocado.

