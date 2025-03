Compositor Jorge Aragão relembra Covid: “Achei que não estaria mais aqui”

Aniversariante do dia, o cantor Jorge Aragão celebrou a chegada dos 76 anos no palco do Camarote Bar Brahma, no Anhembi, bem ao lado da pista por onde o público se divide entre a festa privativa e os desfiles das escolas de samba de São Paulo.

Segundo ele, antes, tinha uma certa restrição por ver dois tipos diferentes de festa durante o Carnaval. Hoje, mudou de ideia.

“Eu custei a aceitar e assimilar a força dos camarotes. Aqui ainda é uma coisa fechada, mas tem música rolando e é o que o mercado oferece, tem procura. Temos de nos adequar. O importante é o povo ser feliz”, disse ele em papo para poucos membros da imprensa em seu camarim após a apresentação.

Aragão comemora o fato de ainda poder cantar para milhares de pessoas mesmo após alguns sustos com relação à saúde.

“Tenho sempre batalhas e guerras para lutar, já achei tantas vezes que não estaria mais por aqui. Desde a Covid, o linfoma. Também sou diabético e obeso. Todo mundo que estava indo embora [morrendo] era nesse padrão. Então tenho gratidão. ”

Durante o show, o sambista se emocionou ao ver que sua música ultrapassou fronteiras.

“Veja que coisa bonita. Eu hoje cantei para uma garotada que eu tenho certeza que os avós deles me ouvem. Por isso que até no meu aniversário eu trabalho.”

*LEONARDO VOLPATO/folhapress