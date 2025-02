´Mania de Você´: saiba como serão os próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 24)

Mavi assume toda a culpa do assassinato de Molina. Viola sugere que todos postem nas redes sociais a notícia da confissão de Mavi para que chegue até Rudá, sem saber que o namorado fugiu da cadeia.

Robson pede ajuda a uma amiga, funcionária do laboratório onde Hugo fez exame, e consegue falsificar o resultado.

Robson vai à casa de Fátima e deixa o envelope com o resultado sem que ninguém perceba. Hugo e Gael abrem o envelope com o diagnóstico. Rudá segue Mércia e descobre que Molina está vivo.

Terça-feira (dia 25)

Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Rudá se esconde no iate de Molina e Mércia. Gael consola Hugo e aconselha o amigo a compartilhar com a família sobre sua suposta doença.

Evelyn desabafa com Iarlei sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Lorena tira uma foto de Iarlei com Evelyn. Leidi sofre um golpe de um turista e acaba tendo suas joias roubadas.

Molina vê Rudá no iate, mas o rapaz não percebe. Viola aconselha Michele a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano.

Nahum mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá. Molina surpreende Rudá.

Quarta-feira (dia 26)

Rudá consegue escapar. Mavi diz a Nahum que a única coisa que lhe restou é a esperança de ter Viola de volta.

Molina avisa a Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela. Rudá conta a Gavião sobre Molina, e pede ao rapaz que alerte Viola.

Hugo diz a Diana que seus exames estão normais. Lorena tenta mostrar a Bruna a foto de Iarlei com Evelyn, na intenção de fazer intriga, mas a filha de Diana não dá importância. Gavião avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego.

Quinta-feira (dia 27)

Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson.

Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra. Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta.

Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.

Sexta-feira (dia 28)

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia.

Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá.

Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.

Sábado (dia 1º)

Mavi coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia. Rodhes comenta com Viola que Gavião pode ter informações importantes que ajudem a descobrir o que realmente aconteceu.

Mércia descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa para rastreá-la. Luma descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia e conta a Mavi e a Iberê.

Mavi e Luma descobrem o endereço de Julius Eyer, e mandam Iberê até a Suíça para investigar.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.