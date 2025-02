Direção do Grupo Globo demite jornalista; saiba detalhes

SE (FOLHAPRESS) – A demissão de Rodrigo Bocardi chocou boa parte do departamento de jornalismo da Globo.

Os profissionais das redações de São Paulo e do Rio foram surpreendidos com o comunicado oficial da emissora divulgado à imprensa na noite desta quinta-feira (30), já que não havia nenhum indício que apontasse para a saída iminente do agora ex-apresentador do Bom Dia São Paulo.

A surpresa foi ainda maior porque a decisão partiu do departamento de compliance da Globo e apontava para uma situação grave. A Folha de S.Paulo apurou que Bocardi foi acusado de, em paralelo ao trabalho na emissora, prestar serviços de comunicação para uma empresa que atende contas públicas, incluindo as de prefeituras da região da Grande São Paulo.

O jornalista também prestaria serviços de media training, ou seja, preparava políticos e empresários para aparecerem na própria Globo. Nos bastidores, fala-se também no vazamento de informações internas da emissora.

Essas práticas infringem as normas da emissora, que impõe a seus jornalistas um rígido código de ética. O conjunto de regras é repassado a todos os profissionais que são contratados pela empresa desde 2015, quando foi criado o departamento de compliance.

Nesta quinta-feira (30), Bocardi apresentou normalmente o Bom Dia e deixou a redação se despedindo dos colegas. Mais tarde, foi avisado de uma reunião com o diretor geral de jornalismo, Ricardo Villela, que veio do Rio apenas para resolver a questão.

Procurado pela Folha de S.Paulo, o jornalista ainda não se manifestou sobre as acusações.

A Globo diz que não vai se manifestar além do que já comentou no comunicado sobre a decisão. “A empresa não comenta decisões de compliance”, dizia a nota.

*ANA CORA LIMA E GABRIEL VAQUER/folhapress