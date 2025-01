Mudanças no jornalismo do Grupo Globo; saiba as novidades

A Globo terá algumas novidades no jornalismo da emissora já a partir desta semana. Entre os destaques estão novos quadros no Fantástico, Xuxa de volta após 11 anos, nova temporada do Profissão Repórter e um noticiário aos sábados com Sabina Simonato. Confira abaixo o que vem por aí no canal.

Fantástico

Xuxa Meneghel retorna à emissora após 11 anos com o quadro do mundo animal Deu Petch, com estreia programada para domingo (2). A novidade já havia sido antecipado pela Folha de S.Paulo em junho do ano passado. No mesmo dia 2, Paulo Vieira estreará o quadro Devolve Aí, que vai colocar frente a frente quem emprestou algo e quem nunca mais devolveu.

Renata Caribeli vai comandar quadro sobre longevidade e logo de cara mostrará um encontro de gerações entre ela, sua mãe de 92 anos, neto e bisneto.

No quadro Jornada da Vida, a repórter Sônia Bridi viaja por países como Camboja e Tailândia para revelar a conexão do povo com natureza e a biodiversidade.

E no domingo anterior à estreia da novela “Vale Tudo”, o Fantástico vai exibir um documentário de 30 minutos sobre como acontece o nascimento de uma telenovela e vai acompanhar os primeiros dias de gravação do remake, da concepção da ideia à construção do elenco.

*

Globo Repórter

A atração terá como principal novidade a estreia do Globo Repórter Celebridades que fará uma espécie de Arquivo Confidencial às sextas-feiras. “Essas edições terão um olhar diferenciado pela trajetória de determinados artistas, atletas e pessoas, com pessoas da intimidade contado as histórias delas.

O primeiro será agora dia 7 de março com a atriz Fernanda Torres. “Começamos a conversar com quem faz parte da vida dela. Também teremos Maria Bethânia”, afirma Sandra Annenberg.

Bom Dia Sábado

A partir deste sábado (1), estreia na globo o Bom Dia Sábado, um telejornal para todo o Brasil sob o comando de Sabina Simonato e Marcelo Pereira. Segundo os apresentadores, além do hard news, haverá prestação de serviço e leveza. Das 6h50 às 7h50.

Pesquisas foram feitas para perceber que havia uma demanda de público que necessitava de notícia neste dia da semana. “Muita gente trabalha, estuda, o setor do comércio ferve. Um jornal com olhar para assuntos que interferem no dia a dia da cidadão”, afirma Sabina.

“Fizemos tour pelo país e nessas cidades ouvimos o que o povo quer. Eles querem se ver e também participar, interagir, compartilhar o que acontece em tempo real. Vamos ter apoio das afiliadas”, indica Pereira.

Profissão Repórter

Nesta temporada 19 do programa, Caco Barcelos e sua equipe vão continuar percorrendo o país em busca de boas histórias. A diferença é que agora eles sairão em duplas só com uma mochila nas costas. “Vamos praticar a reportagem centrada na rua sem a necessidade de usar transporte. Vamos onde o avião, o trem não pode chegar. Não queremos limitações”, diz Caco.

GloboNews

Em março, após o Carnaval, estreará o novo programa Liderança S.A, com Mônica Waldvogel, focado em perfilar grandes líderes que ajudam a fazer a economia girar. Serão 12 episódios, sempre aos sábados, às 17h30. A GloboNews também apresentará ao público a partir de março um documentário sobre a religião evangélica e uma série sobre longevidade falando da importância do exercício físico na terceira idade.

*LEONARDO VOLPATO/folhapress