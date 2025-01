Volta por Cima: resumo dos capítulos seguintes da novela

Segunda-feira (dia 20)

Ana Lúcia comemora a decisão de Madalena sobre Jão. Yuki e os capangas são levados à delegacia. Gerson culpa Rique pela denúncia anônima. Rique afirma a Edson que Rosana não desistirá de desfilar no Carnaval.

Jão diz a Sidney que não cederá à chantagem de Cacá. Osmar comenta com Violeta sobre a paternidade do filho de Cacá. Rafa e Miranda ficam juntos.

Lucas atrapalha uma conversa entre Cida e Alberto. Madalena pensa em Jão. Osmar vibra por sua denúncia contra Gerson ter dado certo.

Violeta exige que Cacá faça a sua segurança pessoal. Gerson invade a casa de Rique. Madalena toma uma decisão.

Terça-feira (dia 21)

Jão lamenta a decisão de Madalena. Gerson e seus capangas ameaçam Rique. Doralice e Tati confortam Madalena. Violeta comenta com Osmar que levará Cacá para fazer um exame.

Belisa afirma a Sebastian que nunca revelará seu segredo. Gerson vai à delegacia prestar depoimento. Jayme descobre que Osmar mentiu sobre seu atentado.

Jô tira satisfações com Sebastian sobre a herança que recebeu. Jão exige que Cacá faça um teste de DNA.

Roxelle surpreende Madalena ao falar sobre Chico. Doralice ouve Jayme dizer para Tereza que ela é enganada por Osmar.

Quarta-feira (dia 22)

Jayme confirma a Doralice que Osmar roubou o prêmio de Lindomar. Cacá confronta Jão, após sua exigência. Jô e Sebastian fazem as pazes.

Rafa garante a Silvia que descobrirá se Miranda estimula o uso de anabolizantes para seus alunos. Doralice sente-se mal na casa de Jayme e Tereza.

Sidney se recusa a sair com Beth. Violeta questiona Cacá sobre seu relacionamento com Jão. Madalena procura Chico.

Joyce vê Belisa com Rodolfo e pede para ser apresentada a ele. Chico confronta Roxelle, e Gigi tenta proteger a amiga. Doralice questiona Osmar.

Quinta-feira (dia 23)

Osmar confirma sua traição para Doralice. Chico não consegue intimidar Roxelle e Gigi. Joyce tenta descobrir algo sobre Belisa e Rodolfo. Tereza e Jayme avisam a Cida sobre Doralice.

Madalena e Tati se preocupam com a mãe. Doralice desmaia nos braços de Osmar, e é levada para o hospital. Belisa queima as páginas do diário de Mariazinha que revelam o seu segredo.

Rosana é apresentada como Rainha de Bateria. Chico diz para Cacá que quer mudar de vida e pede ajuda. Gerson se encanta por Roxelle.

Os médicos se preocupam com a piora no quadro de Doralice. Madalena se enfurece quando Osmar surge no hospital.

Sexta-feira (dia 24)

Madalena discute com Osmar. Doralice tem uma parada cardíaca, e tem uma visão com Lindomar. Gerson questiona Miranda sobre Roxelle.

Os médicos estabilizam o quadro de Doralice, mas avisam à família que ela precisará de um procedimento de alto custo. Chico implora que Cacá dê uma chance para se tornar um capanga.

Gerson se aproxima de Roxelle. Violeta exige que Cacá vá com ela a um médico. Madalena afirma a Cida que fará de tudo para não precisar da ajuda de Osmar. Osmar pede para Jão convencer Madalena a perdoá-lo.

Belisa exige que Gigi não se aproxime de Gerson. Gerson procura Roxelle na lanchonete. Doralice acorda e afirma às filhas que tomará uma medida contra Osmar.

Sábado (dia 25)

Tati tenta defender Osmar para Doralice. Jão expulsa Osmar de sua casa. Jayme sugere que Osmar tente conseguir o dinheiro para devolver para Doralice.

Violeta comenta com Cacá que quer encontrar outra pessoa para trabalhar com ela. Violeta se emociona durante a consulta de Cacá. Jão conta para Madalena sobre seu encontro com Osmar.

Roxelle recebe flores de Gerson. Madalena se preocupa com a quantidade de remédios que terá que comprar para Doralice. Alberto conversa com Sidney sobre Cida.

Osmar vai ao hospital falar com Doralice. Cacá apresenta Chico para Violeta. Belisa não gosta de ver Gigi e Rodolfo juntos.

Jão pede que Edson ajude Madalena, e Rosana o hostiliza. Madalena e Tati têm uma séria discussão.

