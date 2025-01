Veja o resumo dos capítulos da novela Garota do Momento

Segunda-feira (dia 6)

Edu avisa a Raimundo sobre o sequestro de Celeste. Ronaldo conta a Raimundo sobre Mauro. Celeste consegue fugir de Mauro. Raimundo demite Mauro e aprova o namoro de Celeste com Edu.

Obrigada por Clarice, Bia convida Beatriz para sua festa de aniversário. Maristela questiona Juliano sobre o acidente na fábrica. Basílio engana de Alípio.

Clarice inaugura suas aulas no Gente Fina ao lado de Beatriz. Nelson pensa em uma forma de conseguir mais dinheiro, e furta o microfone de ouro de Alfredo.

Mauro revela a Celeste que Ronaldo o ajudou a se passar por Genoca. Beatriz descobre que Bia não pode ser filha de Clarice.

Terça-feira (dia 7)

Beatriz deduz que Bia não é sua irmã. Ronaldo confessa que armou para que Celeste pensasse que Mauro era Genoca. Beatriz passa mal, e Clarice a acolhe.

Nelson esconde o microfone de ouro roubado de Alfredo dentro do sofá de sua casa. Topete e seus amigos chegam para a festa de Bia, e Zélia se revolta.

Beto procura por Beatriz, e constata que a moça deixou a festa. Zélia planeja descobrir a verdadeira origem de Bia. Ana Maria flagra Ulisses e Iolanda juntos.

Alfredo desmaia ao ver que seu microfone de ouro foi roubado. Clarice diz a Beatriz que já era mãe de Bia antes de se casar com Juliano.

Quarta-feira (dia 8)

Beatriz fica confusa com a revelação de Clarice. Ana Maria ser revolta com Iolanda e Ulisses. Alfredo anuncia em seu programa o roubo do microfone, e Nelson constata que o item não tem valor financeiro. Ronaldo pede perdão a Celeste.

Alípio inicia uma paralisação na fábrica, e Juliano ordena que Basílio lhe aplique um corretivo. Alípio reconhece Basílio. Ana Maria conversa com Guto.

Celeste decide procurar Genoca. Raimundo enfrenta Giovanni na frente de Lígia. Clarice tem um flash de memória e descobre que sabe desenhar. Zélia confirma que Bia é neta de Arlete.

Quinta-feira (dia 9)

Arlete agradece a suposta parceria de Zélia. Clarice tem mais flashes de memória e acaba com uma crise de enxaqueca. Raimundo rasga o passaporte de Lígia, que se revolta contra o ex-marido.

Alípio enfrenta os capangas de Basílio. Zélia revela a seu cúmplice misterioso suas descobertas sobre Juliano, Bia e Clarice. Alfredo sofre com a falta de seu microfone.

Nelson é chantageado pelo agiota. Ulisses tem uma ideia para se reaproximar de Ana Maria. Edu e Celeste trocam cartas como Genoca e Olívia, sem saber de suas identidades.

Lígia exige o desquite de Raimundo. Beatriz ouve quando Alípio acusa Basílio de tentar espancá-lo. Zélia descobre que Clarice se casou em Petrópolis.

Sexta-feira (dia 10)

Zélia instiga Clarice a mostrar seus desenhos para Juliano. Beto afirma a Beatriz que Basílio não é quem ela pensa. Raimundo se recusa a dar o desquite para Lígia.

Maristela pressiona Juliano sobre a situação de Alípio. Juliano e Maristela se desesperam ao ver os desenhos de Clarice. Clarice pede para Juliano levá-la a Petrópolis.

Guto encontra o microfone de Alfredo escondido no sofá e confronta Nelson. Maristela e Juliano conseguem novas medicações para sabotar a memória de Clarice.

Sérgio flagra Nelson devolvendo o microfone de Alfredo. Juliano tenta despertar Clarice, que está apagada com os novos remédios. Beatriz descobre a farsa de Basílio. Zélia chega a Petrópolis.

Sábado (dia 11)

Beatriz se culpa por não ter acreditado em Beto. Celeste e Edu descobrem que são Olívia e Genoca. Alfredo manda prender Nelson, e Anita e Guto ficam sensibilizados.

Zélia conhece o padre que celebrou o casamento de Clarice com Antonio. Iolanda termina com Ulisses por conta de Ana Maria.

Beto e Beatriz se desencontram. Beatriz conta a Carmem as atitudes de Basílio. Celeste descobre sobre a prisão de Nelson.

Anita pede demissão a Alfredo. Bia teme pelo estado de Clarice. Beatriz pede perdão a Beto. Zélia se apresenta a Carmem como Odete.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.