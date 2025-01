Repórter pede namorada em casamento durante reportagem

O jornalista Antonio Cardoso, repórter da TV Sergipe, afiliada da Globo no estado, surpreendeu sua namorada com um pedido de casamento na virada de ano. Ele trabalhava na cobertura jornalística do Réveillon nesta quarta-feira (1º) quando fez o pedido, que apareceu em uma reportagem do telejornal SETV.

Depois de entrevistar diferentes pessoas na praia de Atalaia, em Aracaju, o repórter aproveitou para encerrar a reportagem com a surpresa. “Com esse clima, eu aproveitei para fazer uma surpresa para a pessoa que eu amo”, diz ele.

Cardoso simulou uma entrevista com então namorada, Larissa Nathália de Souza Santos, que falava sobre seus desejos para novo ano. “Espero que 2025 seja um ano de muito sucesso, de amor e de muitas conquistas, pra mim e pra você também”, disse ela.

Ele, então, se ajoelhou na areia da praia. “Pra mim? Então, será que, em 2025, Larissa Natália de Souza Santos, você quer casar comigo?”, questionou.

“Depois disso, foi até difícil encontrar as palavras. Porque um novo ano significa a chance de realizar os sonhos, mas também consertar os erros, manter a esperança em dias melhores, construir o futuro que se deseja. Mas, claro, sem esquecer de amar”, finaliza Cardoso na reportagem.

O jornalista compartilhou um trecho do vídeo em suas redes sociais e disse que “o amor está no ar”. Nos stories, disse nunca ter ficado tão nervoso “na vida”.

Ao G1, ele disse que planejou o pedido de última hora e que contou com a ajuda do repórter cinematográfico para que tudo desse certo.

*folhapress