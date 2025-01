Meghan Markle retorna ao Instagram após hiato de quase 7 anos

O primeiro dia de 2025 trouxe uma novidade para os fãs de Meghan Markle. A duquesa de Sussex retornou ao Instagram após um hiato de quase 7 anos. Na publicação, compartilhada em um novo perfil, a atriz comemorou a chegada do novo ano com um vídeo na praia.

O perfil anterior foi desativado em 2018, quando ela se casou com o príncipe Harry. Em 2023, o site Page Six anunciou que a atriz havia pedido e conseguido o direito de usar, no Instagram, o usuário @meghan. Meghan desativou os comentários da publicação, mas já soma mais de 400 mil seguidores na rede social até o final da tarde desta quarta-feira (1). Ela, porém, não segue nenhuma conta.

No registro, a nora do rei Charles 3º aparece com um look todo branco e descalça, correndo pela areia de uma praia próxima à casa dela e de Harry, na Califórnia, Estados Unidos. Em determinado momento do vídeo, ela se agacha para escrever “2025” (foto).

Alguns internautas logo questionaram a ausência do príncipe Harry no vídeo, mas, segundo um portal norte-americano, quem filmou Meghan foi o próprio marido. A decisão de retornar à rede social reflete o desejo dela de usar a plataforma para se reconectar com comunidades globais e divulgar iniciativas em projetos como a Fundação Archewell, que ela e Harry lançaram em 2020.

*Folhapress