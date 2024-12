Resumo da próxima semana da novela Volta por Cima

Segunda-feira (dia 30)

Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo. Sebastian descobre que Joyce está com o diário de Mariazinha. Madalena conta para Jão que discutiu com Cacá. Cida toma uma decisão.

Belisa reclama da presença de Rodolfo. Marco confirma para Gerson que avisou a Violeta que eles ficarão com a área do Mário Coelho. Tati se aconselha com Doralice sobre seu namoro com Nando.

Rodolfo segue Belisa até sua casa. Rosana estranha o comportamento agressivo de Nando. Joyce descobre que estão faltando páginas do diário e se desespera.

Edson convida Jão, Ana Lúcia e Cacá para um jantar. Roxelle surge na casa de Violeta procurando Jô, e Cacá fica tensa. Marco vai à loja de Madalena oferecer seu serviço de proteção.

terça-feira (dia 31)

Madalena enfrenta Marco. Jão tenta escapar do convite de Edson. Gigi questiona Yuki sobre Bernardo. Gerson se anima ao descobrir que Madalena é sobrinha de Osmar.

Neuza incentiva Jão a ir ao jantar de Edson. Sidney se incomoda com o entrosamento entre Cida e Alberto. Ana Lúcia e Cacá pensam em fazer intriga para Madalena.

Osmar e Violeta chegam ao galpão dos bate-bolas para a festa de Réveillon. Tati termina o namoro com Nando.

Chico decide passar a noite de Ano Novo com Cacá. Jão e Madalena chegam para a festa na casa de Gigi.

quarta-feira (dia 1º)

Gigi apresenta Jão e Madalena para seus convidados. Nando culpa Jin pelo término de seu namoro. Jão e Madalena reconhecem Jô.

Lucas ouve Miranda mentir para Rafa e fica intrigado. Rodolfo manda um presente para Belisa. Cacá recebe de Jô uma foto de Jão com Madalena. Nando confronta Jin.

Todos se confraternizam com a chegada do novo ano. Roxelle avisa a Neuza que a lanchonete em que elas trabalham foi vendida.

Silvia descobre como Sebastian financia o luxo dos Góis de Macedo. Jão pede demissão da Viação Formosa. Madalena pede para Marco levá-la até Gerson.

quinta-feira (dia 2)

Marco acerta o encontro de Madalena com Gerson. Roxelle e Neuza se preocupam com a venda da lanchonete. Edson tenta convencer Jão a ficar na Viação Formosa.

Osmar se entende com os apontadores da área de Mário Coelho. Gerson admira a coragem de Madalena. Violeta expulsa Tereza de sua casa. Gigi chama a polícia, e Sebastian fala sobre o seu dinheiro.

Violeta confirma a gravidez de Cacá. Tati cola uma foto dela com Jin na parede de seu quarto. Roxelle prepara uma surpresa para Sebastian. A ex-produtora de Jin o procura.

Edson avisa a Neuza e Jão que comprou a lanchonete. Joyce troca de lugar com Roxelle e vai ao encontro de Sebastian.

sexta-feira (dia 3)

Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora.

Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto. Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios.

Nando tenta convencer Rosana a reatar com Edson. Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa.

Jin se emociona ao ver sua foto com Tati. Gigi começa a trabalhar na lanchonete com Roxelle.

Rosana descobre que o quadro que ela queria vender é falso. Cacá tenta contratar Madalena para fazer uma festa para o seu bebê.

Sábado (dia 4)

Madalena discute com Cacá. Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Cacá ameaça Madalena. Nando se aconselha com Jão.

Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson.

Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele. Chico descobre o trabalho de Cacá. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena.

Gerson descobre que foi enganado e fica furioso. Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.