´Mania de Você´: saiba o resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 23)

Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Dhu e Wagner percebem o clima entre Michele e Daniel. Rudá enfrenta Mavi e acaba rendido por seguranças.

Daniel fica abalado com o constrangimento de Michele. Berta comenta com Sirlei que admira a coragem de Tomás. Berta flagra Sirlei e Ísis.

Lorena não permite que Gael faça um teste de DNA para assumir Luquinha. Dhu estranha o interesse de Robson na saúde do seu neto.

Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá. Mavi destrata Mércia, que reage.

Terça-feira (dia 24)

Mércia obriga os seguranças a libertar Rudá. Rudá diz a Filipa que não pode deixar Viola nas mãos de Mavi. Mércia volta a ameaçar Mavi.

Luma passa para Mércia todas as informações do novo projeto de Mavi para o Albacoa 2. Berta diz a Leidi que decidiu demitir Sirlei. Diana ameaça sair de casa se Hugo denunciar Volney para a polícia.

Edmilson exige que Lorena o coloque dentro de casa de novo, ameaçando contar o segredo da filha. Dhu diz a Michele que a amiga está gostando de Daniel.

Rudá sugere que Mavi seja denunciado à polícia por manter Viola em cativeiro. A polícia pede para Viola confirmar se está sendo mantida em cárcere privado.

Quarta-feira (dia 25)

Viola diz que está doente e que está sendo cuidada pelo marido. Dulce esconde os remédios do delegado. Tomás não gosta de ver Iarlei em sua casa com Evelyn.

Hugo manda Volney deixar sua casa. Mavi simula a voz de Marcel e liga para Viola.

Luma combina com o pessoal do abrigo para exigir a libertação de Viola para a imprensa. Marcel e Rodhes não encontram Viola no bunker.

Luma pede ajuda a Iberê para encontrar Viola. Filipa ameaça entregar Rudá à polícia.

Quinta-feira (dia 26)

Rudá desconfia de Iberê. Berta demite Sirlei. Volney se nega a contar a Diana sobre o motivo de ter vários documentos falsos. Hugo diz a Robson que o admirador secreto de Fátima deve trabalhar no resort.

Fátima estranha o bilhete que recebeu do admirador secreto. Rudá deixa claro para Filipa que sua intenção é ficar com Viola. Filipa expulsa Rudá de sua casa.

Daniel revela a Michele que está com receio de se prejudicar, caso seja obrigado a fazer as mudanças no projeto Albacoa 2. Mavi procura Filipa e oferece vingança contra Rudá.

Sexta-feira (dia 27)

Viola não toma o comprimido dado por Dulce. Michele deixa Daniel devastado ao dizer que ama Cristiano. Fátima fica arrasada ao ver que foi enganada por Robson.

Rudá fica surpreso ao saber que Filipa não irá mais viajar. Diana aconselha Fátima a se separar de Robson. Iarlei incentiva Gael a se declarar a Fátima.

Wagner pede Dhu em casamento, e Edmilson escuta. Berta ameaça demitir Leidi, ao ouvir a funcionária destratando Ísis. Berta comunica a Mavi que só investirá no Albacoa 2 se tiver o controle acionário.

Filipa sente ódio por Rudá ao ouvi-lo dizer que Viola é o amor de sua vida. Filipa aceita proposta de Mavi.

Sábado (dia 28)

Filipa vai à delegacia denunciar Rudá. Santiago ajuda Mavi no plano contra Rudá. Viola finge para Dulce que está dopada.

Viola recupera a lucidez e percebe que estava sendo manipulada por Mavi. Luma desconfia que Filipa tenha se aliado a Mavi e tenta alertar Rudá. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson.

Filipa agride Rudá, que desmaia. Mércia e Mavi trocam ofensas entre si. Michele conta a Daniel que contratou um advogado para Cristiano.

Viola finge para Mavi que está dopada. Rudá acorda e percebe que está sozinho no barco, em alto mar.

