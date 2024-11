Na Globo. Novela Mania de Você: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 18)

Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Dhu.

Evelyn e Leidi temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada.

Iberê revela o paradeiro de Rudá a Mavi. Moema e Nahum avistam Rudá.

terça-feira (dia 19)

Nahum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro. Volney convida Mércia para jantar. Fátima recebe flores, e Robson se incomoda.

Michele é informada de que Cristiano precisa de um advogado com urgência. Viola consegue um emprego.

Rudá, Moema e Nahum são capturados a mando de Mavi.

quarta-feira (dia 20)

Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Nahum. Michele pede ajuda a Ísis para tirar Cristiano da cadeia.

A polícia chega à procura de Rudá. Volney diz a Mércia que está interessado nela. Rudá se nega a entrar na lancha de Luma.

Viola é informada de que os capangas de Mavi estão atrás dela.

quinta-feira (dia 21)

Luma diz a Mavi que não sabe o paradeiro de Rudá. Nahum repreende Mavi. Iarlei aceita o emprego de recepcionista que Hugo lhe oferece no resort.

Leidi avisa que a mãe de Evelyn está para chegar. Rudá e Viola se reencontram.

sexta-feira (dia 22)

Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola. Dhu gosta de ver Iarlei trabalhando. Sirlei tenta impressionar Berta.

Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Iberê descobre onde Viola está e avisa a Mavi. Viola leva Marcel para o abrigo comunitário.

Sábado (dia 23)

Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola.

Marlete chega à casa de Berta se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Hugo desconfia da fidelidade de Diana.

Mércia se relaciona secretamente com Volney. Mavi chega ao abrigo.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.