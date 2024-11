Empresário campinense comemora 40 anos de atuação no setor de shows

Os 40 anos de atuação no mercado de shows e de eventos do empresário campinense Luiz Augusto Nóbrega de Oliveira (LUAN) serão comemorados hoje na casa de shows Villagio, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, com a presença de inúmeros artistas com os quais Luiz trabalha ou já trabalhou.

Nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

