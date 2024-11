Primeiros capítulos da nova novela das 6, Garota do Momento

Segunda-feira (dia 4)

Beatriz conta histórias às crianças do orfanato, e Carmem se orgulha da neta. Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. Anos antes, Clarice conhece Juliano (foto), que a pede em casamento.

Maristela ameaça Zélia. Valéria confronta Juliano, que acaba provocando um acidente. Clarice vê a briga de Juliano e Valéria, e termina o relacionamento com ele.

Atordoada, Clarice é atropelada, e Juliano a socorre. Clarice perde a memória. Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice.

De volta ao presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice. No Rio, durante um bloco de Carnaval, Beto e Beatriz se conhecem.

Terça-feira (dia 5)

Beto se encanta com Beatriz, que se hospeda na pensão de Iolanda. Juliano e Maristela temem que a verdade sobre Clarice venha à tona. Clarice tenta recuperar sua memória.

Bia comenta com Celeste que Beto é louco por ela. Beto confessa a Ulisses que não é apaixonado por Bia, e que está interessado em Beatriz. Ronaldo se incomoda com a opinião de Beto sobre seu comercial.

Beatriz conta a Glorinha que veio ao Rio de Janeiro procurar por Clarice. Beto termina com Bia, e Maristela conforta a neta. Beto e Beatriz se reencontram em um baile de Carnaval.

Quarta-feira (dia 6)

Beto e Beatriz conversam entrosados. Juliano permite que Clarice leve Bia ao baile de Carnaval. Zélia ameaça Maristela. Zélia e Juliano ficam juntos, escondidos de Maristela e Orlando.

Marlene comenta com Anita que não gosta de ver Carlito na companhia de Topete. Iolanda e Ulisses se beijam, e Glorinha sente ciúmes. Teresa lamenta o acidente de Eugênia.

Lígia questiona Ronaldo sobre seus sentimentos por Bia. Bia encontra Beto no baile e o questiona sobre a proximidade com Beatriz.

Quinta-feira (dia 7)

Bia destrata Beatriz, que se afasta de Beto e acaba perdendo o amuleto que ganhou de sua mãe. Após uma discussão, Bia desmaia. Clarice se desespera e leva a filha para o hospital.

Ulisses desconfia que foi Topete quem armou a confusão no baile. Maristela teme pela saúde de Bia. Arlete conta para Beatriz a história de sua filha Valéria.

Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando. Bia tem alta do hospital.

Juliano questiona Beto sobre Bia. Maristela aconselha Juliano a tomar cuidado com Zélia. Vera dá uma informação sobre Clarice para Beatriz. Beto procura Bia.

Sexta-feira (dia 8)

Bia consegue reatar o romance com Beto. Teresa repreende Lígia por ter abandonado os filhos. Raimundo lamenta com Alfredo o fato de ter se casado com Lígia.

Beto explica para Ulisses por que reatou com Bia. Glorinha e Beatriz vão à Magnifique à procura de Clarice, mas Zélia diz que a irmã não está. Clarice sente dor de cabeça, e Coralina a ajuda.

Beto pede para conversar com Beatriz e acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos.

Beto revela a Beatriz que foi abandonado por Lígia, e ela conta a ele sobre a própria história, o que os aproxima ainda mais.

Sábado (dia 9)

Beatriz afirma a Beto que, enquanto ele estiver com Bia, não deve mais procurá-la. Edu questiona a postura de Anita em relação a Nelson.

Ronaldo avisa a Beto sobre a festa que será promovida por Juliano para a inauguração da nova loja da Perfumaria Carioca.

Beatriz decide permanecer no Rio de Janeiro para continuar procurando Clarice. Topete fala mal de Eugênia para Guto. Vera sugere que Celeste procure um amor através de um anúncio no jornal.

Chega o dia da inauguração da loja. Maristela desconfia ao saber que Beatriz e Glorinha estão atrás de Clarice.

Para afastar Beatriz da festa, Juliano arma contra ela, e Beto a defende. Beatriz confronta Bia, quando Clarice chega.

