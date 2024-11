Na Globo: próximos capítulos da novela Mania de Você

Segunda-feira (dia 4)

Cristiano fala para Michele voltar para o Brasil. Mavi pede a Iberê para colocar um localizador em Luma, e descobrir onde Rudá está escondido. Ele pede ajuda a Robson.

Mércia diz para Mavi que é justo atender o pedido de Luma. Diana avisa que seu irmão de criação está chegando. Fátima avisa que vai visitar Diana e manda Robson se virar depois do almoço.

Evelyn se sente mal. Viola pede explicações a Mavi sobre o que aconteceu com Cristiano. Viola ajuda Michele a embarcar de volta para o Brasil. Rudá desconfia de Luma.

terça-feira (dia 5)

Mavi aceita o pedido de Luma. Diana diz que quer confidenciar algo do seu passado para Fátima. Michele retorna ao Rio de Janeiro e agradece a Viola.

Viola quer saber se Michele ouviu falar sobre Mavi em Portugal. Tomás se preocupa com a saúde de Evelyn e leva café para ela. Volney chega na casa de Diana e Hugo.

Moema visita Nahum e leva um bolo para ele. Michele volta para o restaurante. Todos querem saber de Cristiano. Cida liga para Luma e, muito nervosa, diz que não quer mais ficar com o pendrive.

Rudá ouve Luma falando que vai dar um apartamento para recompensar a amiga.

quarta-feira (dia 6)

Cristiano aconselha Michele a voltar para o Brasil. Luma se surpreende ao ver Mavi em seu barco, e o chantageia. Rudá mostra a Viola a notícia sobre a prisão de Cristiano e o acusa de ser cúmplice de Mavi.

Evelyn faz um teste de gravidez. Mércia e Luma fazem um acordo. Yuri se recusa a ajudar Michele.

Viola pergunta a Mavi sobre o envolvimento dele na carga transportada por Cristiano.

quinta-feira (dia 7)

Mavi se defende para Viola. Viola decide ajudar Michele a voltar para o Brasil. Rudá desconfia de Luma. Mércia comunica a Mavi que se aliou a Luma e que ela se mudará para a cobertura.

Michele chega ao Brasil e é amparada por Viola, que promete achar um advogado para Cristiano. Lorena manipula Gael, Robson e Sirlei.

Michele volta a trabalhar no restaurante. Rudá escuta conversa de Luma e Cida e confronta a namorada.

sexta-feira (dia 8)

Luma confessa a Rudá sobre seu envolvimento com Mavi. Rudá termina com Luma e faz uma exigência. Moema tenta convencer Rudá a ficar no Brasil e alerta Viola sobre Luma.

Hugo conta a Mavi que Daniel, o arquiteto que projetou o Albacoa, está morando no condomínio. Dhu avisa a Edmilson que voltará para casa só depois que o marido sair.

Viola desconfia ao ver Luma entrando em uma sala de reunião com Mavi. Luma conta a Mavi que Rudá descobriu a verdade.

Sábado (dia 9)

Luma se sente acuada diante das acusações de Viola e conta a Mavi sobre as descobertas que a amiga fez.

Berta quase flagra Ísis e Sirlei juntos. Sirlei elogia Berta. Rudá e Luma discutem e ele a expulsa de sua casa.

Nahum aconselha Mavi a contar toda a verdade para Viola. Mavi faz uma revelação a Viola.

