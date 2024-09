Resumo dos capítulos da novela No Rancho Fundo

Segunda-feira (dia 16)

Seu Tico Leonel despista os questionamentos de Margaridinha sobre sua mãe e exige que a menina deixe o cabaré. Tia Salete compartilha com Dracena sua esperança em seu futuro.

Deodora consegue manipular Ariosto, que aceita oficializar o relacionamento dos dois. Quinota convida Dracena para jantar, mas acaba cruzando com Blandina e Artur.

Zefa Leonel se culpa por esconder um segredo de Tia Salete. Dracena percebe que Blandina está apaixonada por Artur. Seu Tico Leonel e Vespertino brigam por Margaridinha.

Caridade e Nastácio ficam juntos. Torquato Tasso afirma a Quinota que Artur merece saber de sua gravidez. Em conversa com Zefa Leonel, Tia Salete deduz que Quinota está grávida.

terça-feira (dia 17)

Zefa Leonel pede que Tia Salete guarde segredo sobre a gravidez de Quinota. Quinota garante a Torquato Tasso que Artur saberá de seu bebê no momento certo.

Artur ajuda Blandina com seus investimentos, sem perceber que a moça está apaixonada por ele. Benvinda convence Seu Tico Leonel a deixar que Margaridinha cuide de sua vida.

Deodora se alia a Nivalda. Guilherme Tell sofre ao perceber que Nastácio e Caridade estão juntos. Tia Salete tem uma visão sobre o dia em que deu à luz. Margaridinha volta a trabalhar com Vespertino.

Jordão Nicácio informa a Marcelo Gouveia que precisa de mais dinheiro para manter o garimpo ilegal na Gruta Azul. Quinota sofre um acidente.

quarta-feira (dia 18)

Torquato Tasso ajuda Quinota, que se preocupa com o bebê. Deodora convida Quinota para um jantar em sua casa. Blandina sugere a Marcelo Gouveia que ambos aprimorem suas estratégias contra Artur e Quinota.

Artur resgata Guilherme Tell do restaurante de Caridade. Tia Salete conta sobre sua visão com a criança a Zefa Leonel, que disfarça para a irmã. Deodora pressiona Ariosto a executar a dívida de Zefa Leonel.

Corina Castelo faz uma oferta de emprego a Dracena, que rejeita a ex-patroa. Caridade compartilha seus sonhos com Nastácio.

Blandina implora para que Dona Castorina deixe de trabalhar como faxineira. Artur descobre que Quinota está grávida.

quinta-feira (dia 19)

Artur confronta Quinota por não ter contado a ele sobre o bebê. Deodora pressiona Caridade a cozinhar para o jantar que dará em sua casa. Dra. Alba questiona os Leonel sobre sua situação financeira.

Corina Castelo se irrita com a atenção que o trabalho de Tia Salete recebe. Deodora convida Quintilha para seu jantar e a dona do hotel recusa. Artur se revolta contra o fato de Quinota ter escondido sua gravidez. Blandina interrompe a conversa entre Artur e Quinota.

Caridade desconfia quando um casal de estrangeiros chega a seu restaurante. Quinota afirma a Blandina que já sabe quem ela é de verdade.

sexta-feira (dia 20)

Quinota acusa Blandina de ter roubado Zé Beltino e exige que a moça se afaste de sua família. Os Leonel recebem uma intimação judicial de Primo Cícero.

Quinota conta a Zefa Leonel que Artur descobriu sobre sua gravidez. Dona Castorina conforta Blandina, que sofre após a briga com Quinota. Juquinha e Seu Tico Leonel armam para que Primo Cícero acredite estar falando com Militana.

Tia Salete e Corina Castelo se enfrentam. Dracena e Zé Beltino jantam juntos. Fubá Mimoso chega à cidade, à procura de Quintilha. Blandina revela a Marcelo Gouveia sobre a gravidez de Quinota.

Caridade expulsa Deodora de seu restaurante, após ofensas contra Zefa Leonel. Blandina intriga Artur contra Quinota.

Sábado (dia 21)

Em conversa com Blandina, Artur acredita que Quinota o odeia. Quintilha teme a presença de Fubá Mimoso, que repara no anel de noivado da esposa. Primo Cícero cai no plano de Juquinha e Seu Tico Leonel, que acaba deixando seu celular na casa do parente. Marcelo Gouveia e Blandina armam para Artur.

Tobias Aldonço conta a Fé que o marido de Quintilha está na cidade. Primo Cícero revela a Fé e Tobias que Militana lhe pediu para desistir das terras de Zefa Leonel.

Tobias Aldonço e Fé encontram o celular de Seu Tico Leonel, sem saber que é dele. Quinota decide conversar com Artur, mas tem uma surpresa com Blandina.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online

**aproveite e siga nosso instagram: @paraiba_online