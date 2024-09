Família é Tudo: leia resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (9)

Tom confronta Brenda. Murilo explica para Vênus que ela não pode retirar a denúncia que fez contra Ramón. Electra sorri vitoriosa ao ver o desespero de Jéssica.

Otto captura Vênus, e a usa para atrair Léo. Chantal mostra para Lupita a gravação feita por Priscila. Frida/Catarina vê Plutão consolar Júpiter e se emociona.

Andrômeda e Sheila chegam para se apresentar no programa de TV. Ubaiara tenta aconselhar Guto.

Maya entrega mais uma carta anônima para Jéssica. Brenda decide ir ao encontro de Otto. Ubaiara/Pierre termina seu romance com Nanda.

Guto convida Mila para sair. O pneu do carro de Tom fura, e ele interrompe a perseguição contra a mãe. Brenda se mostra para Vênus.

terça-feira (dia 10)

Brenda revela tudo o que fez para Vênus. Tom sente fortes dores de cabeça. Lupita vai com Chantal para o show de Júpiter. Frida/Catarina convence Edgar a conversar com ela.

Léo se revolta contra Brenda. Otto arma cenário para eliminar Vênus e Léo, e Brenda implora pela vida do filho. Guto prepara uma surpresa para Mila.

Tom vê o chalé em chamas e segue até o local. Jéssica e Hans discutem sobre o autor das cartas anônimas. Electra informa a Murilo que finalizará seu plano contra Jéssica.

Plutão e Nicole se emocionam ao ver o show de Júpiter. Frida pensa em se revelar para Edgar. Lupita se declara para Júpiter. Tom invade o chalé em chamas para salvar Vênus.

quarta-feira (dia 11)

Tom retira Vênus do chalé e volta para pegar Léo. Lupita e Júpiter cantam juntos no show. Mila se reconcilia com o pai. Catarina marca um encontro com Furtado.

Ubaiara/Youssef vai à casa de Leda. Tom ajuda Léo a sair do chalé, e depois cai com dores na cabeça. Vênus ajuda Tom. Andrômeda e Sheila beijam Ernesto e Chicão, respectivamente, no palco do programa de TV.

Catarina vê Frida falando com Furtado como se fosse ela. Guto e Mila se beijam. Tom é levado para a sala de cirurgia, e Vênus avisa a Maya.

Ubaiara/Youssef chega com Leda ao mesmo restaurante onde Nanda está com Electra. Vênus se desespera ao saber que Tom pode não resistir.

quinta-feira (dia 12)

Vênus se culpa pelo estado de Tom, e Léo tenta tranquilizá-la. Otto rouba o dinheiro de Brenda no aeroporto. Marieta conta para Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro.

Nanda decide ir até Ubaiara, que se assusta ao vê-la. Ramón chega ao hospital e se emociona ao saber sobre Tom. Otto e Brenda são presos. Léo descobre que Ramón nunca soube de sua existência.

Nanda vê Leda com Ubaiara. Hans confabula sobre Mila com Gina. Jéssica e Hans questionam Mila sobre as cartas anônimas. Maya decide contar para Vênus por que Tom terminou o noivado com ela.

sexta-feira (dia 13)

Vênus fica arrasada ao saber a verdade por Maya. Léo teme que Vênus não o perdoe. Hans pensa em dar um corretivo em Mila. Dulce fala com Vênus, Ramón e Maya sobre a cirurgia de Tom.

Vênus presta depoimento na delegacia. Ramón fala com Brenda na cela. Ubaiara/Youssef tenta contar a verdade para Leda. Guto ouve Lupita falar sobre seus sentimentos por ele.

Electra finge consolar Jéssica depois de ela ser expulsa do espetáculo. Léo decide se entregar à polícia. Os capangas de Hans chegam para atacar Furtado.

Frida/Catarina descobre que Pedro foi assassinado e quase se revela para Nanda. Jéssica se descontrola ao receber um buquê de flores do chantagista misterioso. Tom desperta da cirurgia e vê Vênus e Ramón.

Sábado (dia 14)

Dulce avalia Tom na UTI. Catarina se preocupa com o estado de Frida ao vê-la com Nanda. Luca tenta disfarçar a satisfação vendo o estado de Jéssica.

Vênus impede Léo de se entregar à polícia. Hans exige que Ernesto convença Andrômeda a ir para Miami. Lulu obriga a filha a fazer um vídeo difamando Sheila.

Andrômeda salva Sheila de ser agredida na rua. Lulu se encanta por um dos empregados de Chicão. Electra reconhece Ubaiara ao vê-lo na pensão e avisa a Nanda.

Maya se emociona ao ver Tom. Frida/Catarina chega à Fundação emocionada, e Vênus estranha a reação da tia. Nanda decide contar sobre Ubaiara para Leda.

Lupita vê Mila e Guto juntos. Hans entrega uma arma para Jéssica ir ao encontro do chantagista. Electra, Murilo e Luca se preparam para o encontro com Jéssica.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online