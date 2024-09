Na Globo: novos capítulos da novela No Rancho Fundo

Segunda-feira (dia 2)

Ariosto e Deodora recebem Zefa Leonel e Seu Tico Leonel em sua casa. Artur aceita jantar com Blandina e acaba encontrando Quinota com Margaridinha no restaurante.

Lola se preocupa com o comportamento de Aldenor no cabaré. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio selam sua parceria para explorar a Gruta Azul clandestinamente, e Vespertino os observa.

Primo Cícero anuncia seu noivado com Quintilha, e Fé e Esperança rejeitam. Tia Salete convida Dracena para um novo negócio. Quinota estranha a aproximação entre Artur e Blandina.

Blandina se surpreende ao ver Dona Castorina trabalhando no hotel. Ariosto propõe união com os Leonel para impedir o embargo da Gruta Azul.

Terça-feira (dia 3)

Seu Tico Leonel reage contra a proposta de Ariosto, mas Zefa Leonel afirma que irá pensar. Dona Castorina garante a Blandina que continuará trabalhando.

Quinota despista Blandina, que fica intrigada. Os Leonel discutem por conta da proposta de Ariosto e Deodora. Tia Salete se emociona com sua nova loja, e Dracena a admira.

Quinota se revolta contra a proposta de Ariosto e confronta o empresário. Vespertino oferece conselhos de investimento a Aldenor. Artur desabafa seu sofrimento com Marcelo Gouveia.

Blandina pede que Tobias Aldonço demita Dona Castorina. Zé Beltino beija Dracena. Sabá Bodó anuncia a Artur e Marcelo Gouveia que a Gruta Azul está interditada, por reivindicação das terras de Primo Cícero.

Quarta-feira (dia 4)

Artur teme que Zefa Leonel perca sua posse sobre a Gruta Azul. Zefa Leonel é firme com Quinota. Blandina ameaça Tobias Aldonço, que se recusa a demitir Dona Castorina.

Marcelo Gouveia sonda as intenções de Sabá Bodó e Nivalda ao embargar a Gruta Azul. Nastácio confessa a Caridade que sempre quis estar perto dela. Artur comunica a Quinota que a Gruta Azul foi interditada.

Fé afirma a Padre Zezo que Quintilha se uniu a Primo Cícero por interesse na Gruta Azul. Juquinha propõe estudar com Seu Tico Leonel.

Padre Zezo questiona Zefa Leonel sobre a suposta rusga com Primo Cícero por conta das terras. Para impedir Dona Castorina de se cansar, Blandina faxina o quarto de hotel.

Marcelo Gouveia faz uma proposta a Nivalda. Zefa Leonel confronta Primo Cícero. Artur se espanta ao ver Blandina limpando seu quarto.

Quinta-feira (dia 5)

Blandina conta a Artur que está trabalhando no lugar de Dona Castorina. Primo Cícero explica a Seu Tico Leonel que está reivindicando as terras para fazer Quintilha feliz.

Marcelo Gouveia se surpreende com Nivalda. Aldenor despeja seus ressentimentos em Quinota. Blandina compartilha sua história com Artur, que não sabe como ampará-la.

Margaridinha convence Aldenor a ajudar os Leonel. Aldenor faz uma visita a Nivalda e encontra Marcelo Gouveia. Deodora ameaça Quintilha.

Nastácio compra a parte de Tôim Feitosa no restaurante e pede segredo a Caridade. Quinota consulta Paula Alexandre sobre a disputa de terras de sua família. Blandina arma um flagrante para que Quinota a veja com Artur.

Sexta-feira (dia 6)

Quinota fica atordoada ao ver Blandina supostamente dormindo na cama de Artur. Para resolver uma confusão provocada por Aldenor, Margaridinha se oferece para trabalhar com Vespertino no cabaré.

Fé se recusa a receber Quintilha para dormir em sua casa. Quinota pede ajuda a Padre Zezo. Blandina observa Artur dormir e teme se apaixonar pelo rapaz.

Zefa Leonel afirma ter orgulho da nova empreitada de Tia Salete. Quinota revela a Padre Zezo que Artur está com outra mulher. Artur questiona Ariosto sobre a presença de Jordão Nicácio no escritório.

Sábado (dia 6)

Ariosto inventa para Artur que Jordão Nicácio está ajudando na segurança da mina. Padre Zezo diz a Quinota que falará com Artur. Quinota sente uma tontura. Fé pede abrigo a Padre Zezo na igreja.

Zé Beltino presenteia Dracena. Margaridinha ajuda Vespertino com as finanças do cabaré, surpreendendo-o. Blandina manipula Artur para que o rapaz a auxilie na administração das terras que ganhou de Zé Beltino.

Zefa Leonel e Seu Tico Leonel incentivam Benvinda a se tornar professora, e consultam Sabá Bodó. Guilherme Tell convoca Nastácio para um duelo por Caridade.

Jordão Nicácio entrega uma encomenda a Marcelo Gouveia. Zefa Leonel procura Primo Cícero.

