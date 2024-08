Próximos capítulos da novela No Rancho Fundo

Segunda-feira (dia 26)

Artur implora que Quinota reconsidere sua decisão de terminar o casamento. Deodora afirma a Ariosto que os dois precisam se preparar para uma guerra contra Zefa Leonel.

Aldenor comemora sua parte na herança dos Leonel, e Margaridinha desabafa que jamais se sentiu parte da família. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina e pede ajuda a Dracena.

Zé Beltino acolhe Dona Castorina no Rancho Fundo. Quinota revela a Zefa Leonel que Ariosto está com Deodora. Ao lado de Tia Salete, Vespertino se confessa a Padre Zezo.

Marcelo Gouveia finge apoiar Artur, que sofre por Quinota. Deodora e Ariosto convocam Blandina como sua aliada contra os Leonel.

Terça-feira (dia 27)

Blandina surpreende Ariosto e Deodora ao dizer que não está mais com Zé Beltino, mas possui uma parte da Gruta Azul em seu nome. Zefa Leonel anuncia à família que Quinota se separou de Artur.

Tia Salete orienta o trabalho de Vespertino para expiar seus pecados. Artur pede que Marcelo Gouveia o deixe sozinho. Artur confronta Ariosto ao encontrar Deodora e Blandina em sua casa.

Nivalda e Sabá Bodó tentam convencer Primo Cícero a se voltar contra os Leonel. Marcelo Gouveia propõe aliança a Jordão Nicácio.

Tobias Aldonço pede Fé em casamento. Deodora oferece a Blandina sua turmalina paraíba, em troca de sua união.

Quarta-feira (dia 28)

Blandina exige que Deodora lhe dê a pedra preciosa, alegando que é sua por direito. Ariosto e Artur se enfrentam. Caridade e Nastácio se aproximam, e Guilherme Tell fica arrasado.

Primo Cícero surpreende Zefa Leonel e Seu Tico Leonel com uma visita inesperada, e acaba convidando o casal como padrinho do casamento de Fé.

Deodora diz a Blandina que Zefa Leonel já tentou tirar sua vida. Artur desabafa com Marcelo Gouveia. Benvinda desconfia de que Corina Castelo esteja explorando Tia Salete.

Quinota se veste como Zefa Leonel. Deodora presenteia Blandina com a turmalina paraíba. Ariosto propõe que Artur se una a ele contra os Leonel.

Quinta-feira (dia 29)

Artur ignora a proposta de Ariosto de se voltar contra a família de Quinota. Quintilha pressiona Primo Cícero sobre suas supostas terras na propriedade dos Leonel.

Nastácio decide aceitar o dinheiro da herança de Zefa Leonel e propõe a Quinota comprar sua parte no restaurante de Caridade. Blanchette promete ajudar Guilherme Tell com as mulheres.

Nivalda e Sabá Bodó visitam o Rancho Fundo. Zé Beltino convida Dracena para ver Dona Castorina. Deodora e Blandina selam sua parceria. Dracena pede demissão a Corina Castelo.

Esperança manipula Fé. Sabá Bodó insinua que a divisão das terras dos Leonel deve ser refeita e Seu Tico Leonel o enfrenta.

Sexta-feira (dia 30)

Os Leonel se unem contra Sabá Bodó e Nivalda e consultam Paula Alexandre. Nastácio, Quinota e Artur se surpreendem com a reação de Caridade à proposta de compra de seu restaurante.

Cira sonda Fé sobre as terras dos Leonel e comenta com Deodora. Ariosto afirma a Deodora que as terras de Zefa Leonel não devem entrar em litígio ou a exploração da mina será paralisada.

Artur tenta se aproximar de Quinota, sem sucesso. Quintilha manipula Primo Cícero contra os Leonel. Dona Castorina pede que Dracena a ajude a conseguir um emprego.

Seu Tico Leonel percebe o clima entre Zé Beltino e Dracena. Blandina se aproxima de Artur. Tia Salete arma um plano contra Corina Castelo. Deodora procura Zefa Leonel.

Sábado (dia 30)

Zefa Leonel aceita conversar com Deodora. Quinota afirma a Marcelo Gouveia que não reatará com Artur. Esperança convence Jordão Nicácio a voltar para a mina de turmalina paraíba.

Deodora convida Zefa Leonel e Seu Tico Leonel para jantar com ela e Ariosto, com a desculpa de falar de negócios. Benvinda alerta Quinota sobre os perigos de ficar sozinha com Marcelo Gouveia.

Tia Salete confronta Corina Castelo. Blandina fica mobilizada com a exploração sofrida por Tia Salete e decide comprar de Corina Castelo todos os vestidos feitos pela costureira. Os Leonel chegam para o jantar na casa de Ariosto e Deodora.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

♦ Aproveite e siga nosso Instagram: @paraiba_online