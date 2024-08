Novela Família é Tudo: leia resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (26)

Léo se preocupa com o estado de Vênus. Hans manda Gina dopar sua prima com uma medicação mais forte. Léo pede uma nova chance aos jurados para se apresentar no concurso, e Vênus se emociona.

Frida/Catarina convence Júpiter a se abrir com ela. Catarina se diverte com Furtado.

Tom sente uma forte dor de cabeça, e Maya se desespera. Jules redecora o apartamento de Leda. Ubaiara combina com Sheila para ajudar Leda. Júpiter pede Lupita em namoro.

terça-feira (dia 27)

Guto teme perder Lupita. Frida e Hans se preocupam com o comportamento de Catarina. Gina e Hans ficam juntos. Júpiter prepara uma noite especial para Lupita.

Roger avisa a Jéssica que Electra voltará a ser a solista do espetáculo. Ubaiara/Youssef comunica a Leda que iniciará o plano contra Jules. Lupita aceita namorar Júpiter.

Andrômeda e Sheila descobrem que fizeram a mesma dança e usaram a mesma música em seus vídeos. Guto ouve Lupita contar para Chantal que está namorando Júpiter.

quarta-feira (dia 28)

Vênus, Electra e Plutão parabenizam Júpiter, enquanto Lupita tenta se explicar para Guto. Brenda sabota o suco de Paulina. Luca e Murilo preparam a carta anônima que mandarão para Jéssica.

Sheila e Andrômeda viram estrelas rivais na internet. Frida descobre que Catarina esteve com Furtado e Plutão, e conta a Hans. Roger anuncia a volta de Electra como solista, e Jéssica fica furiosa.

Laurinha ouve Tom falando com Maya sobre sua cirurgia. Vênus descobre que Joana foi assassinada. Ubaiara/Youssef vai ao apartamento de Leda atrás de Jules. Electra percebe o desespero de Jéssica ao ler a carta anônima.

quinta-feira (dia 29)

Jéssica tenta disfarçar sua reação diante de Electra. Wilson não aceita ajudar Brenda a impedir Paulina de contar a verdade para Tom. Tom tenta explicar sobre sua cirurgia para Laurinha.

Chantal pensa em testar a fidelidade de Júpiter e comenta com Guto. Ubaiara/Youssef entrega para Leda e Marieta os objetos que usarão para expulsar Jules do apartamento.

Sheila e Andrômeda viram notícia em um programa de televisão. Furtado marca um encontro com Catarina.

Luca decide fazer uma sessão de fotos com Maya e acaba se encantando por ela. Hans se preocupa ao ver a carta recebida por Jéssica. Vênus estranha o jeito como Tom fala com ela.

sexta-feira (dia 30)

Tom tenta disfarçar a emoção durante sua conversa com Vênus. Electra comenta com Nanda que já sabe com qual dos irmãos ficará. Hans revela para Jéssica seu novo plano para ficar com a herança de Frida.

Andrômeda conversa com Frida/Catarina sobre Chicão e se surpreende ao ouvi-la falar de Edgar, um antigo namorado de sua avó. Edgar volta para o Brasil. Marieta e Leda dão início ao plano contra Jules.

Wilson pergunta com quem Tom ficará depois da cirurgia, e Maya ouve. Chega o dia da final do concurso de culinária. Maya procura Luca. Chantal sugere que Guto atrapalhe a noite romântica de Júpiter e Lupita.

Catarina flerta com Furtado. Sheila chega disfarçada ao apartamento de Leda. Tom procura Maya. Electra diz a Murilo que não ficará mais com ele.

Sábado (dia 31)

Electra explica para Murilo que também não ficará com Luca. Luca se incomoda ao ver Maya e Tom juntos. O restaurante de Vênus ganha o concurso, e Hans fica furioso.

Chicão e Ubaiara ajudam Guto a atrapalhar a noite romântica de Júpiter e Lupita. Catarina e Furtado são fotografados na gafieira.

Jules deixa o apartamento de Leda. Júpiter desconfia da história de Guto. Vênus convoca Andrômeda para cantar no restaurante.

Léo garante a Brenda que Vênus não está mais investigando o caso de Pedro. Vênus encontra Ramón na sala de Tom.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.