Faustão não descarta um novo transplante de rim

“A saúde está muito boa. Após dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Depois de superar transplante de coração e de rim, agora tenho que cuidar da funilaria”. É dessa forma que Fausto Silva, 74, fala sobre seu atual estado. O apresentador, porém, não descarta a realização de uma nova cirurgia de rim.

“Esta semana tem uma perspectiva de reduzir a diálise para uma vez na semana, até parar. Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com um médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele”, contou em entrevista a Cesar Filho.

“Ele quer implantar no SUS esse sistema dele, que é uma revolução. Isso vai dar mais possibilidades. Tenho uns dez doadores só da família com compatibilidade de tipo sanguíneo”, conta.

Mas esse possível novo procedimento não afasta da cabeça de Faustão a ideia de retornar ao trabalho, algo que sente saudade. Segundo ele, apesar de já ter recebido propostas para trabalhar na parte digital, seu negócio é mesmo televisão.

“Queria voltar e fazer algo que nunca fiz. Mas, primeiro, vou cuidar da saúde. Perdi dez quilos, perdi massa”, disse.

* LEONARDO VOLPATO (SÃO PAULO, SP, FOLHAPRESS)

