Novela Família é Tudo: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (19)

Memo não deixa Lupita falar com Guto, e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Jules exige que Marieta e Leda trabalhem para ele. Leda termina com Ubaiara/Youssef.

Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus. Catarina tenta disfarçar os sentimentos por Furtado. Andrômeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus.

Ubaiara/Youssef se surpreende ao ver Leda de uniforme. Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus.

Joana fala para Brenda sobre a investigação de Vênus. Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita.

Terça-feira (dia 20)

Júpiter pensa em como ajudar Lupita. Leda enfrenta Jules. Brenda comenta com Joana que Ramón ameaçou tirar a vida de Pedro. Sob influência do remédio, Vênus se declara para Tom.

Keblerson e Haroldinho copiam a mesma coreografia para ensinar para Andrômeda e Sheila, respectivamente. Frida descobre que Catarina tomou o seu lugar no samba.

Memo obriga Lupita a destratar Guto. Ramón discute com Brenda. Guto sai com Mila. Electra avisa a Luca e Murilo que tem um plano contra Jéssica.

Maya se emociona com Eva. Joana é atropelada. Júpiter flagra Memo pressionando Lupita na gravadora.

Quarta-feira (dia 21)

Júpiter surpreende Memo, e acaba esfaqueado. Vênus, Tom e Maya conversam com a assistente social. Paulina e Wilson estranham o comportamento de Ramón ao chegar em casa.

Electra explica seu plano contra Jéssica para Luca e Murilo. Júpiter salva Lupita. Sheila sugere que ela e Chicão voltem a namorar. Electra e Plutão se preocupam com Júpiter.

Hans repreende Frida/Catarina no hospital por se preocupar com Júpiter. Mila e Guto dançam juntos. Leda expulsa os amigos de Jules de sua casa.

Eva pede para Tom adotá-la. Léo avisa a Vênus que Joana foi atropelada. Júpiter se declara para Lupita.

Quinta-feira (dia 22)

Júpiter e Lupita se beijam. Mila se emociona ao falar de amor com Guto. Léo teme quando Vênus afirma que continuará investigando a morte de seu pai. Guto se desespera ao saber o que aconteceu com Lupita.

Lulu sugere que Ernesto mude o visual para conquistar Andrômeda. Júpiter vai para o casarão em Osasco, e Plutão o segue com Frida/Catarina.

Maya discute com Jéssica. Electra convence Paloma a desmascarar Jéssica durante sua entrevista para a TV. Brenda se enfurece ao perceber que Léo mentiu. Ubaiara/Youssef procura Leda.

Vênus descobre que Brenda e Ramón conheciam Joana. Lupita revela para Guto que ela e Júpiter se beijaram.

Sexta-feira (dia 23)

Guto questiona Lupita sobre seus sentimentos por Júpiter. Hans descobre que Vênus participará de um concurso gastronômico e manda Gina dopá-la novamente.

Brenda exige que Paulina se afaste de Wilson e tenta obrigá-la a ingerir calmantes. Jéssica se desespera quando Paloma invade sua entrevista. Luca se surpreende com o que descobre sobre Jéssica.

Ubaiara/Youssef tem uma ideia para ajudar Leda e Marieta com Jules. Júpiter chega ao casarão em Osasco, e Frida se preocupa. Catarina se oferece para ir ao samba com Furtado.

Guto conta para Mila que Lupita e Júpiter se beijaram. Chicão e Ernesto mudam o visual, e Andrômeda se surpreende. Eva ouve Brenda reclamando dela para Tom. Frida é convidada para assistir ao show de Júpiter.

Sábado (dia 24)

Frida teme ver a apresentação de Júpiter. Andrômeda gosta do novo visual de Ernesto. Tom critica Brenda por recriminar Eva. Gina avisa a Hans que conseguiu dopar Vênus.

Ubaiara sente ciúmes de Jules. Chicão se emociona com os comentários de Andrômeda sobre ele. Catarina marca de ir com Furtado ao samba. Frida se impressiona com o show de Júpiter. Lupita vê Guto e Mila abraçados e fica abalada. Frida/Catarina conversa com Júpiter.

Brenda impede Paulina de sair de casa. Vênus desmaia e esbarra em Léo, que acaba derrubando o prato antes de servi-lo para os jurados do concurso.

