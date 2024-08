Na globo: próximos capítulos da novela No Rancho Fundo

Segunda-feira (dia 19)

Quinota exige falar com Ariosto, e Marcelo Gouveia e Deodora conseguem escapar sem ser vistos. Artur desperta no cativeiro.

Quinota estranha a resposta de Ariosto sobre Artur, e volta a pedir ao sogro que desfaça a sociedade com Zefa Leonel na Gruta Azul. Cira ouve a conversa de Quinota e Ariosto e deduz que a moça está grávida.

Fé reforça sua desconfiança de que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Blandina devolve todo o dinheiro que roubou de Dracena.

Dracena repreende Corina por explorar Tia Salete. Blandina se apresenta a Zefa Leonel como sócia da Gruta Azul. Marcelo Gouveia avisa Quinota que Artur foi sequestrado.

terça-feira (dia 20)

Marcelo Gouveia convence Quinota a esperar o pedido de resgate dos sequestradores antes de avisar à polícia. Ariosto vai ao cabaré em busca de Deodora, e Vespertino estranha.

Ariosto diz a Deodora que precisa manter Artur afastado até que possa encontrar a origem da mina de turmalina. Quintilha anuncia que está noiva de Primo Cícero.

Deodora acredita que Ariosto a pedirá em casamento. Zefa Leonel ameaça Blandina. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota, que sofre com a situação de Artur. Zé Beltino pede ajuda a Dracena para reconquistar Blandina.

Deodora se frustra com o pedido de Ariosto para se vestir como Zefa Leonel. Marcelo Gouveia e Quinota se preparam para resgatar Artur.

quarta-feira (dia 21)

Quinota agradece Marcelo Gouveia por ajudá-la a resgatar Artur e afirma que aprendeu a perdoar o rapaz. Deodora se sente humilhada por Ariosto e rasga as roupas de Zefa Leonel.

Tia Salete e Floro Borromeu vão à casa de Sabá Bodó e Nivalda. Zé Beltino desabafa com Dracena e questiona se a moça já amou alguém. Deodora ameaça Ariosto.

Zefa Leonel diz a Seu Tico Leonel que chegou a hora de dividir sua fortuna com os filhos. Vespertino sofre com a paixão de Deodora por Ariosto.

Ariosto resgata Deodora no cabaré. Artur consegue escapar do cativeiro, mas é novamente rendido ao se deparar com Quinota.

quinta-feira (dia 22)

Marcelo Gouveia vence o guarda do cativeiro, e foge com Artur e Quinota. Juquinha procura Blandina e afirma que ficou magoado com sua partida. Blandina flagra Dracena e Zé Beltino conversando, bem próximos.

Marcelo Gouveia manipula Quinota e Artur, que agradece o amigo por ter salvado sua vida. Jordão Nicácio alerta Ariosto sobre a fuga de Artur. Deodora aconselha Ariosto. Tia Salete e Floro Borromeu planejam seu casamento.

Juquinha procura Vespertino, que o leva até Tia Salete. Vespertino pede perdão novamente a Tia Salete pelo passado dos dois. Marcelo Gouveia insinua para Quinota que Artur sabe do romance entre Deodora e Ariosto.

sexta-feira (dia 23)

Quinota se revolta contra Artur, e Marcelo Gouveia comemora o sucesso de seu plano. Tia Salete repreende Aldenor e Margaridinha por maldizerem os padrinhos.

Ariosto finge preocupação com Artur. Vespertino pede a Tia Salete para retomar sua amizade com ela. Quinota confronta Artur sobre a relação de Ariosto e Deodora.

Padre Zezo celebra a doação feita pelos Leonel. Fé e Cira acreditam que os Leonel desejam expiar o pecado da suposta gravidez de Quinota.

Dona Castorina conversa com Blandina sobre o estado de Zé Beltino, e decide deixar a filha. Zefa Leonel comunica à família que dividirá sua fortuna entre os herdeiros. Quinota termina o casamento com Artur.

Sábado (dia 24)

Artur implora que Quinota reconsidere sua decisão de terminar o casamento. Deodora afirma a Ariosto que os dois precisam se preparar para uma guerra contra Zefa Leonel.

Aldenor comemora sua parte na herança dos Leonel, e Margaridinha desabafa que jamais se sentiu parte da família. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina e pede ajuda a Dracena. Zé Beltino acolhe Dona Castorina no Rancho Fundo.

Quinota revela a Zefa Leonel que Ariosto está com Deodora. Ao lado de Tia Salete, Vespertino se confessa a Padre Zezo.

Marcelo Gouveia finge apoiar Artur, que sofre por Quinota. Deodora e Ariosto convocam Blandina como sua aliada contra os Leonel.

