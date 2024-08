Resumo dos próximos capítulos da novela Renascer

Segunda-feira (dia 12)

Egídio disfarça quando Eliana avisa que Marçal desapareceu. Pitoco avisa a Sandra sobre a expulsão dos trabalhadores da roça de Egídio. José Inocêncio vai em direção ao pé de Jequitibá.

Joana fica preocupada com o sumiço do marido. Tião se recusa a deixar o trabalho nas terras de Sandra. Teca fica mexida com o beijo de Pitoco.

José Inocêncio conta a Inácia que não encontrou o pé de Jequitibá e nem o facão. Sandra, João Pedro e Eliana se surpreendem quando Egídio entra na sala com Damião.

Terça-feira (dia 13)

Egídio se faz de vítima e insinua que Tião e os companheiros podem ser responsáveis pelo sumiço de Marçal.

Eliana abre o jogo com Egídio e revela que teve um caso com Damião na esperança de que o coronel desista de contratá-lo. Kika decide dar um tempo na relação com Eriberto.

Damião prova sua lealdade a Egídio. Norberto fica admirado com a apresentação de Lilith em um bar em Ilhéus. Ritinha tenta convencer Eriberto a ficar na fazenda. Rachid e Norberto se apresentam a Lilith.

Quarta-feira (dia 14)

Lilith resolve partir com Rachid e Norberto para a vila. Rachid não gosta da reação de Iolanda em relação a Lilith, e decide ficar na venda de Norberto. Iolanda sente ciúmes de Lilith.

Egídio finge bondade e vai ao acampamento com Sandra para pagar o salário dos trabalhadores de sua roça. Damião avisa a José Inocêncio que nunca faria mal a ninguém de sua família.

Pastor Lívio comunica a Egídio que os acampados não aceitaram a oferta de trabalho do coronel. José Inocêncio avisa a Inácia que quer ir embora da fazenda.

Quinta-feira (dia 15)

Inocêncio confidencia a Inácia que Damião sugeriu que ele fosse embora. Zinha conhece Lilith. Iolanda comenta com Pastor Lívio que Joana está sofrendo por causa de Tião.

Kika percebe que Eriberto a convidou para o Forrobodó para que ela visse Bento dançando com Lilith. Ritinha aproveita para provocar Bento dançando com Eriberto.

Mariana avisa a João Pedro que José Inocêncio vai embora atrás de Aurora. Teca e Pitoco se beijam pela primeira vez. José Inocêncio sente a presença de alguém e acredita ser Maria Santa.

Sexta-feira (dia 16)

José Inocêncio pede a Inácia para se desfazer da manta. José Inocêncio coloca Bento e Kika à frente da fazenda em sua ausência. João Pedro se sente abandonado pelo pai.

Egídio promete a Iolanda não prejudicar Tião e os acampados, em troca de vantagens no divórcio. Pastor Lívio não entende porque Iolanda irá abrir mão de seus direitos como ex-mulher de Egídio.

Bento volta para a fazenda se sentindo o novo coronel, e Inácia o repreende. Eliana conta a Kika que está grávida, e pede ajuda à advogada.

Sábado (dia 17)

João Pedro e Sandra se preocupam com Tião. José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião.

Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio. Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Lilith convida Zinha para formar uma banda.

Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João Pedro e Sandra.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

