Resumo dos próximos capítulos da novela Família é Tudo

Segunda-feira (dia 29)

Chicão fica arrasado com a exigência de Lulu para se afastar de Andrômeda. Vênus contraria Tom, que fica enciumado ao vê-la acolher Léo.

Paloma conta para Electra o que viu entre Jéssica e o produtor do espetáculo. Elisa vê oportunidade para se vingar de Lupita com o comercial que vão fazer e pede a ajuda de Renzo, diretor do filme.

Maya e Tom ficam cada vez mais próximos. Enéas mostra a foto das ex-madrastas de Vênus para Léo. Electra descobre que Jéssica mentiu para ela.

Vênus e Electra estranham ao ver Catarina na frente da Galeria. Júpiter se irrita com a presença de Guto e Lupita em show. Hans tem uma nova ideia para impedir que seus primos cumpram a missão.

Terça-feira (dia 30)

Hans pensa em atacar Vênus. Electra conta para Vênus sobre Jéssica. Júpiter fala sobre seus sentimentos para Lupita, mas sem se declarar para ela.

Luca vê Electra e Murilo juntos. Lulu incentiva Andrômeda a ficar com Ernesto. Chicão pede para Sheila ajudá-lo a terminar seus estudos. Max faz um escândalo na frente da Galeria e tenta humilhar Plutão.

Vênus assiste ao show abraçada a Léo. Guto e Chantal desconfiam da boa vontade de Elisa com Lupita. Vênus descobre um boletim de ocorrência registrado por seu pai.

Hans conversa com a pessoa que usará em seu plano contra Vênus. Chicão e Andrômeda se encontram.

Quarta-feira (dia 31)

Chicão e Andrômeda namoram. Vênus descobre que o boletim de ocorrência foi registado próximo à data do incidente com o bondinho. Hans chantageia Gina.

Catarina aparece no restaurante da Galeria, e Electra e Plutão a hostilizam. Chicão lembra-se da conversa com Lulu e termina com Andrômeda.

Elisa não deixa Renzo alterar o roteiro do comercial que fará com Lupita. Brenda incentiva Maya a ficar com Tom. Léo se preocupa ao saber que Vênus avançou na investigação sobre a morte do pai.

Luca entrega o vídeo das câmeras de segurança do dia de seu ataque para um novo perito. Júpiter pede ajuda a Marieta para esquecer Lupita. Vênus questiona Marieta sobre Joana Bastos.

Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Electra confronta Jéssica. Hans manda Mila sabotar a comida do restaurante dos primos.

Quinta-feira (dia 1º)

Mila aceita, mesmo contrariada, ir até o restaurante da Galeria. Marieta se preocupa quando Vênus e Murilo dizem que encontraram Joana Bastos. Elisa pede que Lupita seja descaracterizada para filmar o comercial.

Júpiter se assusta com o teor do livro de Marieta. Sheila e Andrômeda ensaiam a mesma música para lançar em seus álbuns. Mila envenena um molho na cozinha do restaurante, e Furtado o consome sem saber.

Paulina confessa a Wilson que armou o sequestro de Pudim. Maya convence Ramón a procurar um psiquiatra, e Tom a admira. Gina chega à Fundação para falar com Vênus. Furtado passa mal. Electra decide investigar Jéssica.

Sexta-feira (dia 2)

Nanda não acredita que Jéssica tenha armado para Electra ser presa novamente. Norma pega dinheiro com Jéssica. Ramón avisa a Brenda que iniciará seu tratamento.

Maya fica mexida com o toque de Tom. Paulina revela a Wilson tudo o que fez para ficar com Tom. Vênus decide pensar na proposta de Gina. Júpiter pede a ajuda de Marieta para conseguir o material para o feitiço.

Léo conhece Nanda e fica intrigado. Mila se preocupa ao saber que Furtado está mal. Chicão ajuda Andrômeda no bar. Vênus descobre que Furtado passou mal depois de ingerir a comida do restaurante.

Sábado (dia 3)

Furtado vai para o hospital, e Mila se desespera. Electra, Plutão e Vênus recolhem os pratos dos clientes no restaurante. Nanda entrega dinheiro para um homem misterioso.

Marieta ajuda Júpiter a pegar uma roupa íntima no quarto de Lupita. Andrômeda canta uma música para Chicão, que fica arrasado. Tom vê um vídeo de Vênus e Léo juntos.

Guto tenta ter sua primeira noite com Lupita, sem saber da presença de Júpiter no quarto. Ubaiara arma para Leda.

Mila culpa Hans pelo estado de Furtado. Murilo insiste para Electra se fingir amiga de Jéssica. Luca recebe o laudo do novo perito. Léo pede que Vênus lhe dê uma chance. Tom e Maya se beijam.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online