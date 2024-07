Atriz Paolla Oliveira e cantor se ‘casam’ e celebram ‘final feliz’

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira celebraram o amor em um matrimônio temático e cenográfico em clima de festa junina.

O casal aproveitou um arraial fora de época ao lado de familiares e amigos neste domingo (28).

Em seus perfis no Instagram, os dois compartilharam registraram do evento, com direito a um casamento deles no melhor estilo de São João.

Na legenda, Paolla brincou sobre a realização da cerimônia junina. “Um casamento (bem) caótico, mas com final feliz”, escreveu.

Arraial do casal teve outras atividades típicas de festas juninas. Além do casamento, foi realizada uma quadrilha e, claro, bastante comida e brincadeiras.

Entre os convidados, estavam personalidades como o carnavalesco Milton Cunha, o humorista Luís Miranda e o cantor Jorge Aragão.

*uol/folhapress