Segunda-feira (dia 29)

Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia Noronha. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo.

Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia, e Marcelo Gouveia comemora o sucesso de seu plano.

Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele e de Quinota. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota e Artur os observa.

Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.

Terça-feira (dia 30)

Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças. Marcelo Gouveia confessa a Padre Zezo que ama Quinota e faz insinuações sobre a moça, para que Fé ouça.

Fé acredita que Quinota está grávida de Marcelo. Blandina sofre com a lida na roça e Juquinha se diverte. Quinota desabafa com Zefa Leonel, que oferece à filha o lugar de comando do Rancho Fundo.

Marcelo conversa com Artur. Esperança e Nastácio não conseguem se entender. Cira tenta convencer Fé a contar o segredo que ouviu.

Corina Castello sonda Tia Salete sobre seu trabalho, e Dracena se incomoda. Seu Tico Leonel descobre a sociedade entre Ariosto e Zefa Leonel na Gruta Azul.

Quarta-feira (dia 31)

Seu Tico Leonel fica resignado com a sociedade nos negócios, mas alerta Ariosto para não se aproximar de Zefa Leonel. Deodora pede a Ariosto para comprar o imóvel do botequim de Caridade.

Blandina sonda Quinota sobre sua relação com Artur. Ariosto cobra resultados de Artur na exploração da Gruta Azul. Blandina descobre que Quinota comandará os negócios do Rancho Fundo e pede para trabalhar com a cunhada.

Corina Castello tenta fechar negócios com Tia Salete. Zé Beltino foge de Blandina. Artur pergunta a Quinota se ela quer terminar com ele.

Quinta-feira (dia 1o)

Quinota afirma que ainda quer casar com Artur e decide ir com o noivo atrás de Padre Zezo. Zefa Leonel revisita o passado em confissão a Padre Zezo.

Deodora informa a Caridade que comprou o imóvel onde funciona seu botequim e avisa que reajustará o aluguel. Tia Salete é carinhosa com Margaridinha.

Emi e Dracena questionam os planos de Corina para explorar Tia Salete. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que teme perder Margaridinha e Tia Salete. Artur e Quinota chegam à igreja.

Sexta-feira (dia 2)

Quinota e Artur comunicam a Padre Zezo que desejam se casar imediatamente. Vespertino não aprova a proximidade de Deodora e Ariosto, e Jordão o alerta sobre o empresário.

Seu Tico Leonel propõe comprar de Deodora o imóvel que abriga o botequim de Caridade. Zefa Leonel descobre que Seu Tico Leonel voltou ao cabaré com Deodora.

Padre Zezo percebe que Quinota tem uma pinta igual à de Tia Salete. Blandina flagra Tia Salete namorando Floro Borromeu.

Aldenor aconselha Zé Beltino sobre Blandina. Zefa Leonel agride Deodora, e sua tatuagem fica à mostra.

Sábado (dia 3)

Zefa Leonel se compadece de Deodora, e deixa o cabaré com Seu Tico Leonel. Vespertino conforta Deodora, que sofre pelo que fez com seu próprio filho.

Ariosto convence Marcelo Gouveia a se infiltrar na família de Zefa Leonel, a fim de conseguir informações. Quinota e Artur finalmente se casam.

Deodora humilha Jordão por ter sido agredido por Nastácio sem revidar e o demite. Vespertino alerta Deodora de que ela pode ter encomendado a morte de Nastácio.

Marcelo fica magoado ao saber do casamento de Artur, e Quinota comenta com o marido que o rapaz ainda tem sentimentos por ela. Blandina chantageia Tia Salete. Deodora beija Ariosto.

