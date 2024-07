Resumo dos próximos capítulos da novela Renascer

Segunda-feira (dia 29)

Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona Patroa pede ajuda a Kika para conseguir seus direitos como ex-mulher de Egídio.

Egídio demonstra não aceitar as ideias de Sandra na administração dos negócios. Augusto avisa a Buba que Humberto recebeu alta. Meire comunica a Buba que ela e o marido aceitarão a ajuda financeira da filha.

Buba convida Décio para ser padrinho de seu casamento. Norberto aceita a proposta de Bento de disponibilizar espaço na venda para comercializar seu cacau.

Eliana fica chocada ao constatar que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão.

Terça-feira (dia 30)

Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau roubado. Deocleciano estranha a intenção de José Inocêncio de doar sua casa para Mariana.

Eliana diz a Damião que eles precisam ter calma para lidar com Egídio. Kika e Bento procuram Egídio para falar dos direitos de Dona Patroa. Eliana propõe aliança a Kika.

Dona Patroa pensa em Rachid. Egídio aceita dar carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas da fazenda, na condição de não contribuir com nenhum dinheiro.

Zinha tenta convencer Sandra a voltar para João Pedro. João Pedro intercepta o carro de Sandra.

Quarta-feira (dia 31)

Sandra promete que não vai embora sem se despedir de João Pedro. João Pedro pensa em dar dinheiro para Sandra produzir nas roças de Egídio, com a intenção de mantê-la por perto.

Pastor Lívio aconselha Tião a não perder sua fé. Dona Patroa se veste de Jacutinga e tenta seduzir Norberto. Marçal conta a Egídio que João Pedro veio atrás de Sandra.

Joana diz que ama Tião, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda do pai.

Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio, em troca da metade da colheita. Norberto leva um susto ao ver que Rachid está de volta.

Quinta-feira (dia 1º)

Norberto avisa a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca.

Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rachid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça.

Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio.

Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta.

Sexta-feira (dia 2)

Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia diz a Augusto que está tendo maus pressentimentos.

João Pedro se junto aos demais para trabalhar na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra. Eliana e Egídio se desentendem. Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto.

Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel.

Sábado (dia 3)

Egídio decide permitir o trabalho em suas terras, pensando em seu benefício. Buba se sente traída por Augusto, ao flagrá-lo convidando Meire para o casamento.

Meire avisa a Humberto que irá ao casamento de Buba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu.

Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na Bahia. Damião teme por seu filho, diante das ameaças de Eliana.

