Novela ´Família é Tudo´: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 22)

Electra alerta Murilo sobre a presença da polícia. Lulu faz intriga de Chicão e Sheila para Andrômeda. Tom e Maya começam a se entender. O policial encontra as drogas na bolsa de Electra.

Norma avisa a Jéssica da prisão de Electra. A assistente social encontra Nildes e a leva para a Fundação. Netuno/Léo tem uma nova lembrança de seu passado.

Vênus desconfia do comportamento de Eva ao rever Nildes. Júpiter se irrita ao ver Lupita apresentar Guto para sua avó. A bailarina Paloma vê Jéssica e o produtor do espetáculo juntos e fica intrigada.

Murilo consegue liberar Electra da cadeia. Enéas reencontra Netuno/Léo. Luca encontra Ana. Vênus vê Tom e Maya juntos.

Terça-feira (dia 23)

Ao avistar Vênus, Tom se afasta de Maya, que sugere que o rapaz conte a verdade para a ex. Murilo é libertado da cadeia. Ana afirma a Luca que foi Murilo quem pagou para ela armar contra ele.

Ernesto se assusta com as exigências de Andrômeda para continuar com sua carreira. Chicão se incomoda com a chegada de Sheila à pensão. Plutão alerta Nicole sobre Hans.

Netuno/Léo descobre sobre seu passado ao conversar com Enéas. Nildes obriga Eva a trabalhar na rua. Murilo e Electra se entendem. Tom leva Maya para jantar em sua casa.

Guto prepara uma surpresa romântica para Lupita, e Júpiter fica enciumado. Luca diz a Electra que foi Murilo quem armou contra ele.

Quarta-feira (dia 24)

Electra fica confusa com a história de Luca sobre a farsa. Chicão não deixa Ubaiara pegar o dinheiro de Guto. Vênus comenta com Bia que pretende voltar a investigar a morte de seu pai.

Andrômeda desiste de sua carreira, e Ernesto se desespera. Leda fica encantada ao ver Ubaiara chegar de limusine para buscá-la. Vênus sente ciúme de Tom com Maya.

Netuno/Léo tem mais uma lembrança de seu passado. Plutão ouve Hans convidando Nicole para ir a sua casa. Eva sofre com a exploração de Nildes. Júpiter vai até a pensão atrás de Lupita. Murilo pede para falar com Electra.

Quinta-feira (dia 25)

Electra aceita conversar com Murilo. Jéssica teme ser desmascarada. Vênus pede a ajuda de Murilo em sua investigação. Júpiter arma um escândalo na pensão, atrapalhando a noite romântica de Guto e Lupita.

Electra pede para Murilo se afastar dela. Andrômeda diz que precisa voltar para São Paulo. Brenda gosta de ver o entrosamento entre Tom e Maya. Nicole e Plutão reatam o namoro.

Ubaiara manipula Leda. Andrômeda se surpreende com fãs em frente ao hotel. Hans reage perplexo ao ver que seus primos podem cumprir a missão de Frida antes do prazo. Netuno/Léo se lembra de que tentou tirar a vida de Vênus.

Sexta-feira (dia 26)

Netuno/Léo fica atordoado com suas lembranças. Jéssica afirma a Electra que acredita na culpa de Luca. Mila leva Sheila e Chicão até a gravadora Mancini. Leda dá dinheiro para Ubaiara.

Murilo tem uma ideia para reiniciar a investigação sobre a morte do pai de Vênus. Netuno/Léo pede para Enéas ajudá-lo a descobrir quem pediu que ele matasse Vênus.

Paloma é dispensada do corpo de baile do espetáculo, e Jéssica assume seu lugar. Paloma revela para Nanda que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo.

Andrômeda desmaia ao ver que Sheila assinou um contrato com a Mancini Music. Nicole se demite da gravadora e enfrenta Hans. Vênus e Netuno/Léo se encontram com Tom e Maya na frente da casa de Eva.

Sábado (dia 27)

Vênus e Tom sentem ciúmes de Maya e Netuno/Léo, mas saem à procura de Eva pela cidade. Mila admira o comportamento de Guto. Electra se surpreende ao saber que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo.

Luca tem uma ideia para provar para Electra a culpa de Murilo. Vênus e Netuno/Léo encontram Eva, e Tom se incomoda com a proximidade da menina com o rival.

Jéssica afirma a Mila que afastará Electra do espetáculo. Eva conta a verdade sobre sua vida para a assistente social. Tom reclama para Vênus da presença de Netuno/Léo perto de Eva. Lulu exige que Chicão se afaste de Andrômeda.

