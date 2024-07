Novela ´Família é Tudo´: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 15)

Lupita e Guto decidem namorar. Chicão desiste de terminar com Andrômeda. Júpiter encontra Lupita e Guto juntos e fica arrasado. Ubaiara mente para Leda durante o jantar.

Hans faz intriga de Plutão para Nicole. Maya encontra os exames de Tom. Tom não consegue contar para Brenda sobre sua doença. Guto e Lupita se surpreendem com sua recepção ao chegarem à pensão.

Júpiter sofre por Lupita. Ubaiara engana Leda para não pagar o jantar. Luca encontra uma foto de Ana.

Vênus avisa a Eva que falou com uma assistente social, e a menina fica preocupada. Ubaiara chega à pensão para falar com os filhos. Vênus procura Tom.

Terça-feira (dia 16)

Vênus exige que Tom diga por que terminou com ela. Maya procura um especialista para analisar os exames de Tom. Hans mobiliza a equipe de manutenção da gravadora para arrumar a casa de Nicole.

Marieta incentiva Júpiter a se declarar para Lupita. Maya ajuda Luca a encontrar Ana. Tom sente fortes dores na cabeça enquanto fala com Ramón.

Netuno/Léo tem uma lembrança de quando era pequeno. O produtor anuncia os nomes dos bailarinos escolhidos para o espetáculo.

Ernesto chama Andrômeda para conhecer alguns compositores. Júpiter ouve Lupita dizer que não é mais apaixonada por ele.

Quarta-feira (dia 17)

Vênus conversa com a assistente social, e Eva fica assustada. Jéssica se enfurece com o resultado da audição. Lupita agradece a Júpiter pela ajuda com Guto.

Andrômeda abandona o trabalho na galeria para sair com Ernesto, e Chicão fica arrasado. Lulu decide ajudar Sheila a ficar com Chicão. Jéssica garante que tomará o lugar de Electra no espetáculo.

Dra. Dulce tenta convencer Tom a realizar sua operação. Lupita recebe uma notícia sobre seu avô. Plutão exige conversar com Nicole. Guto leva Lupita para jantar no restaurante da Galeria.

Maya desiste da diretoria da produtora, e Tom se surpreende. Luca garante a Electra que provará a armação contra ele.

Quinta-feira (dia 18)

Electra se irrita com Luca. Paloma, uma das bailarinas escolhidas, vê Jéssica se insinuar para o produtor do espetáculo. Wilson descobre que Maya viu os exames de Tom.

Paulina controla uma crise, após falar com Wilson. Plutão discute com Hans. Guto conta para Lupita sobre os golpes que seu pai aplica em mulheres.

Lulu leva Sheila para falar com Chicão. Jéssica pede que o produtor do espetáculo tire Electra do grupo de bailarinos e a coloque em seu lugar. Maya vai com Luca atrás de Ana. Murilo faz uma serenata para Electra.

Sexta-feira (dia 19)

Electra se encanta com a serenata feita por Murilo. Jéssica se desespera ao saber que Maya e Luca descobriram onde encontrar Ana. Sheila inventa uma desculpa para se aproximar de Chicão.

Ubaiara aplica seu golpe em Leda. Sheila mostra uma foto de Andrômeda e Ernesto juntos para Chicão. Jéssica decide armar para Electra ser presa novamente.

Murilo prepara uma surpresa para Electra. Sheila conta para Chicão que Andrômeda vai com Ernesto para o Rio de Janeiro. Memo cobra de Lupita o dinheiro para a suposta dívida de seu avô.

Jéssica pede a ajuda de Hans para dar continuidade em seu plano contra Electra. Vênus procura Wilson. Tom cai na rua, e Maya o ajuda.

Sábado (dia 20)

Maya leva Tom para o hospital. Vênus questiona Wilson sobre o fim de seu namoro com Tom. Chantal sugere que Lupita investigue a história de Memo.

Ubaiara mostra a foto de Leda para Chicão. Hans decide patrocinar Nicole. Mila avisa a Hans do novo plano de Jéssica contra Electra. Maya revela a Tom que sabe sobre seu estado de saúde.

Brenda leva Laurinha e Pudim para visitar Paulina. Norma observa Electra chegar à quadra da comunidade e se aproxima de sua bolsa. Ernesto e Andrômeda chegam ao Rio de Janeiro.

Netuno/Léo decide entrar em um concurso de culinária para impulsionar o restaurante da Galeria. Wilson vai com Luca atrás de Ana. Electra se preocupa quando a polícia chega à quadra da comunidade e avisa que fará uma blitz no local.

