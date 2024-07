Na Globo: resumo dos próximos capítulos da novela Renascer

Segunda-feira (dia 15)

Egídio conta a Mariana o que aconteceu entre ele e João Pedro sentindo-se vitorioso. João Pedro chega ao hospital. A médica diz que batimentos estão fracos e que será preciso fazer uma cesariana de emergência.

Sandra pede para a mãe entrar na sala de parto com ela. Augusto chega ao hospital. João Pedro recebe a notícia da morte da bebê. Ele se desespera e sente-se culpado.

Sandra se sente morta por dentro e recebe o apoio de Iolanda. João Pedro desabafa com Deocleciano. Sandra diz a João que eles não têm mais uma filha e que o ódio entre as famílias prevaleceu.

João Pedro se despede da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha. Em transe, Teca aconselha Inácia a cuidar de João Pedro.

Buba se assusta com o que aconteceu com Teca. Inácia diz que a jovem é médium. Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta.

Egídio cogita planejar um atentado contra João Pedro e Mariana escuta. Aurora recebe Inocêncio em sua fazenda. Eliana ameaça Egídio para que ele vá ao hospital se redimir com a filha.

Mariana alerta Augusto e Inácia do perigo de morte que João Pedro corre. João Pedro expulsa Egídio do quarto de hospital de Sandra. Morena acolhe Sandra em seus braços.

Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro, aconselhando o filho a apoiar Sandra.

terça-feira (dia 16)

Eliana e Mariana conversam sobre o plano de Egídio e Eliana diz que o jovem precisa ficar atento. Inácia faz um ritual espiritual com João Pedro como forma de protegê-lo. Inácia e Pastor Lívio conversam sobre religião e Teca também faz perguntas sobre o assunto.

Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro para levar a neta e, aconselhando o filho a apoiar Sandra. Mariana vai à casa de Morena e diz estar preocupada com a vida de João Pedro.

Sandra diz a João que ele está livre para ir atrás de Mariana, mas ele diz que gosta é dela. Inácia comenta com José Augusto que João Pedro não quer que ninguém avise a José Inocêncio sobre a morte da neta porque ele renegou a criança.

Inocêncio chega à fazenda de Aurora no Espírito Santo. Mariana vai até a fazenda e fica sabendo da viagem do coronel. Eliana ameaça Egídio e manda que ele procure Sandra no hospital.

Egídio vai visitar Sandra no hospital e diz que sangue dos Coutinho não se mistura mais com os do Inocêncio. João Pedro escuta e fica revoltado.

Egídio propõe a Sandra e ela vá embora com a mãe pra Salvador para evitar mais desgraça e oferece metade de tudo que ele tem pra Iolanda. Sandra diz a João Pedro que o amor entre eles morreu junto com a filha.

Bento considera pedir a Damião que mate Egídio. Damião flagra Eliana no depósito em que está o cacau roubado de José Inocêncio.

quarta-feira (dia 17)

Damião diz a Eliana que sua missão é não deixar nada de mal acontecer com os filhos de Inocêncio enquanto ele está viajando. João Pedro garante que mata Egídio antes que ele o mate.

João encontra Mariana na capela e diz que a tragédia de sua vida no momento é viver sem Sandra. João Pedro joga as cinzas da filha na cachoeira em que ele e Sandra ficaram juntos pela primeira vez.

Na fazenda de Aurora, Inocêncio dá aula sobre a produção de cacau. Eliana diz a Egídio que só voltará a ficar com ele quando ele lhe der o dinheiro pelo seu cacau.

Iolanda e Sandra avisam a Egídio que não vão pra Salvador e devolvem a maleta de dinheiro que ele deu a elas. Zinha diz que mataria por João Pedro e Deocleciano lembra que quem mata não avisa antes.

quinta-feira (dia 18)

José Inocêncio pede perdão a João Pedro, mas diz a Deocleciano que sente que perdeu o filho para sempre. José Inocêncio manda Bento chamar Kika para que ela venha até a fazenda.

Delegado Nórcia interroga Marçal e o trata como um dos suspeitos. Augusto sente ciúmes de Buba, ao saber que Décio está apoiando a noiva nos cuidados com Humberto.

José Inocêncio insinua que o delegado esteja suspeitando de sua família. Mariana aconselha Marçal a fugir. Tião acende uma vela para o capetinha e pede proteção a José Inocêncio.

Buba insiste em ajudar Meire financeiramente. José Inocêncio explica a Kika o motivo de tê-la chamado.

O fazendeiro quer que ela o ajude na defesa contra Eliana. Dona Patroa sente saudades de Rachid. Tião impede o delegado de tocar em seu capetinha.

sexta-feira (19)

Tião é detido pelos policiais. Dona Patroa abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto, e trata da transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto.

Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Dona Patroa conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto.

Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda e teme uma reaproximação da namorada com Bento. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha.

Damião percebe o jeito frio como Ritinha trata Kika e fica intrigado. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião.

Sábado (dia 20)

José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado Nórcia de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião.

Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. Tião é solto. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento e ele confessa que ficou com Ritinha.

Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico de proteger Ritinha. Dalva acolhe Tião. Meire e Décio ficam na casa de Buba. A mãe fica impressionada com o capricho e parabeniza Buba.

Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto. Damião pede dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda.

Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

