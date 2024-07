´Família é Tudo´: resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 8)

Tom enfrenta Wilson e decide competir. Ernesto descobre que Andrômeda é uma grande cantora. Tom cai durante sua apresentação, e Wilson se desespera.

Mila se enfurece com Nicole ao perceber o interesse de Hans pela jovem. Luca consegue o retrato-falado de Ana. Andrômeda expulsa Luca da galeria.

Hans se surpreende ao saber, por Ernesto, da evolução de Andrômeda. Júpiter fica angustiado ao ver Guto e Lupita juntos. Marta sugere a Otto que eles contem a verdade para Netuno/Léo.

Tom faz uma volta espetacular, e sai aplaudido da pista. Júpiter decide se declarar para Lupita.

terça-feira (dia 9)

Marieta entrega as chaves do carro de Leda para Júpiter. Tom vence a competição, e Cláudio reage enfurecido. Lupita e Guto sofrem um acidente na estrada, e são assaltados.

Tom e Vênus se preocupam com o sumiço de Nildes. Otto conta para Netuno/Léo que ele foi contratado para cometer um assassinato. Maya ajuda Luca a procurar Ana.

Chicão descobre que foi Lulu quem incentivou Andrômeda a ser desafinada. Os bandidos levam Lupita e Guto para uma mata. Tom pensa em esconder sua doença de Vênus.

Júpiter descobre que Lupita e Guto sofreram um acidente na estrada, e se desespera.

quarta-feira (dia 10)

Júpiter fica aflito ao ver as imagens de Lupita e Guto pela câmera do policial rodoviário. Lulu pede para Ernesto retirar os lugares de Chicão e Furtado de sua mesa.

Murilo se oferece para ajudar Electra na cozinha do restaurante. Jéssica se preocupa com a investigação de Luca. Lupita e Guto se perdem no meio da mata. Maya confronta Jéssica.

Netuno/Léo rende Marta, e a obriga a contar a verdade para ele. Plutão decide revelar seu segredo para Nicole. Leda conhece Ubaiara. Convencida por Lulu, Andrômeda canta fora do tom, e é hostilizada por todos no bar.

quinta-feira (dia 11)

Chicão tenta ajudar Andrômeda. Ubaiara se apresenta para Leda com um nome falso. Netuno/Léo foge do cativeiro de Otto e Marta. Andrômeda é ovacionada pela plateia ao vencer o concurso.

Hans se surpreende ao ouvir a prima cantando. Júpiter avisa aos irmãos do desaparecimento de Lupita e Guto. Eva teme que Tom e Vênus a abandonem. Wilson comunica Tom que levou seus exames para serem avaliados por outro médico.

Andrômeda ajuda Electra. Plutão marca um encontro com Nicole. Guto cuida de Lupita. Netuno/Léo volta para a Fundação. Nicole descobre que Plutão é um Mancini. Tom decide falar com Vênus.

sexta-feira (dia 12)

Tom termina seu namoro com Vênus. Netuno/Léo revela a Babbo que foi contratado para assassinar uma mulher. Electra encontra Jéssica no teatro para fazer a audição.

Tom afirma a Eva que não irá abandoná-la. Lupita se surpreende com as habilidades de Guto na mata. Júpiter diz a Marieta que pedirá Lupita em namoro.

Maya e Luca procuram fotos de Ana na antiga balada que ele foi com Electra, na noite em que foi esfaqueado.

Murilo entrega um amuleto para ajudar Electra em sua audição. Andrômeda assina contrato com a gravadora. Guto revela o plano de Júpiter e se declara para Lupita.

Sábado (dia 13)

Lupita se surpreende com as revelações de Guto. Júpiter decide se juntar às buscas por Guto e Lupita. Tom abandona a produtora, e Maya fica intrigada.

Plutão não consegue se explicar para Nicole. Chicão é expulso da gravadora, e Lulu impede que Andrômeda o ajude. Paulina tem uma evolução na clínica, e Wilson comemora.

Vênus se empenha em descobrir por que Tom terminou o namoro. Otto sugere a seu sócio misterioso que ele apareça para Netuno/Léo, a fim de recuperar a memória do rapaz.

Ernesto afirma que não deixará Hans acabar com a carreira de Andrômeda. Lupita e Guto se beijam.

