Novela Renascer: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 8)

Zé Bento discute com José Inocêncio e avisa que apoia João Pedro na condução dos negócios da fazenda dele. Norberto confunde uma mulher com Jacutinga.

José Inocêncio expulsa Bento de casa. Dona Patroa é obrigada a servir Egídio e Eliana na venda de Norberto. Augusto diz a José Inocêncio que o pai deveria sentir orgulho de João Pedro.

Morena abriga Bento no quarto de Pitoco. Ritinha manda Damião dormir no sofá. Norberto volta para a Vila, arrasado por não ter encontrado Jacutinga em suas andanças e pede a dona Patroa para sumir com as coisas de Jacutinga.

Dona Patroa se veste de Jacutinga para Rachid. José Inocêncio leva Augusto para conhecer o Jequitibá-Rei e ele fica encantado.

Terça-feira (dia 9)

Aos pés do jequitibá, José Inocêncio confessa a Augusto que já sente a passagem do tempo. Teca incentiva Mariana a voltar para José Inocêncio.

Aurora, uma investidora e fazendeira do Espírito Santo, aparece na fazenda de José Inocêncio a convite de Zé Bento. Aurora é apresentada a José Inocêncio, que a trata com desprezo.

Ela demonstra seu desejo de aprender mais sobre as técnicas de plantio de cacau. Tião é agredido por Marçal, mas disfarça ao ser questionado por Augusto sobre seus ferimentos.

Joana repreende Tião, ao saber que o marido esteve nas terras de Egídio e pede a separação. Rachid não suporta a tristeza do amigo Norberto e decide viajar para tentar encontrar Jacutinga.

Rachid pede que Dona Patroa espere por ele. José Inocêncio pede a Tião que fale o nome de quem lhe deu a surra e avisa que o capetinha vai protegê-lo.

Quarta-feira (dia 10)

Tião recusa a proposta de José Inocêncio e não denuncia o autor de sua agressão. Aurora aceita o convite de José Inocêncio para ficar uns dias na fazenda.

Egídio debocha de Dona Patroa. Deocleciano incentiva José Inocêncio a fazer a consultoria para o grupo em que Aurora trabalha.

José Inocêncio avisa aos filhos que, para se afastar da fazenda, os três deverão tomar conta de tudo juntos.

Damião vê Ritinha de conversa com Bento, que fica apreensivo. José Inocêncio presenteia Tião com seu capetinha e pede segredo.

Inácia não gosta de saber que o patrão se desfez de seu amuleto. Tião faz seu pedido ao capetinha.

Quinta-feira (dia 11)

José Inocêncio orienta Damião para o trabalho durante sua ausência, e elogia Zinha. Mariana não se conforma ao saber por Inácia que José Inocêncio viajou para o Espírito Santo ao encontro de Aurora.

Mariana propõe a Egídio que ambos separem Sandra de João Pedro. Eliana provoca Damião, sugerindo que Ritinha está com outro homem.

Inácia comenta com Teca que teme uma tocaia de Mariana contra José Inocêncio.

Eliana inventa para Egídio que Marçal pode estar interessado nela. Egídio agride Marçal, que promete se vingar do patrão. Dona Patroa confronta Egídio ao se deparar com o ex-marido em sua casa.

Sexta-feira (dia 12)

Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece dinheiro e jura arrependimento. Sandra desconfia do pai, e aconselha a mãe a não usar o dinheiro de Egídio.

Egídio provoca João Pedro e acaba levando uma surra do genro, conforme havia premeditado. Sandra passa mal, e Eliana a leva ao hospital.

Dona Patroa acompanha Sandra ao hospital. João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê.

Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha.

Sábado (dia 13)

Em transe, Teca aconselha Inácia a cuidar de João Pedro. Morena acolhe Sandra em seus braços. Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta. Egídio cogita atentar

contra João Pedro.

Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro, aconselhando o filho a apoiar Sandra. Aurora recebe Inocêncio em sua fazenda. Eliana ameaça Egídio para que ele vá ao hospital seredimir com a filha.

Mariana alerta Augusto e Inácia do perigo de morte que João Pedro corre. João Pedro expulsa Egídio do quarto de hospital de Sandra.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de

capítulos.

