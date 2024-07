´No Rancho Fundo´: resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 8)

Zé Beltino não aceita a decisão de Zefa Leonel de voltar com a família para o Rancho Fundo. Seu Tico Leonel termina sua confissão, e Fé se afasta sem ser notada.

Quinota repreende Artur por se arriscar por ela. Zé Beltino e Blandina se casam, e ele a questiona sobre sua aliança. Nastácio avisa a Aldenor que Sabá Bodó está vivo.

Dracena arruma um emprego na loja de Corina. Fé faz fofoca de Seu Tico Leonel para a família.

Artur apresenta Quinota como nova sócia do boteco. Zefa Leonel se surpreende ao saber que Zé Beltino fechou sociedade com Ariosto.

Terça-feira (dia 9)

Zefa Leonel se enfurece quando Blandina avisa que casou com Zé Beltino sem assinar o acordo pré-nupcial. Tôim entrega contas atrasadas para Quinota, e Caridade se espanta.

Blandina implora que Marcelo Gouveia devolva sua aliança. Ariosto cogita a ideia de desfazer a sociedade com Zé Beltino, para agradar Zefa Leonel. Zefa Leonel se orgulha de Quinota.

Seu Tico Leonel se surpreende ao descobrir que Zé Beltino se casou com Blandina. Zé Beltino pede para Tia Salete ser sua madrinha de casamento. Zefa Leonel e a família chegam ao Racho Fundo.

Quarta-feira (dia 10)

Todos admiram as pequenas mudanças no interior da casa do Rancho Fundo. Primo Cícero e Fé implicam com Tôim. Zefa Leonel descobre que existe uma forma de anular o casamento de Zé Beltino.

Blandina aproveita a suíte que foi de Zefa Leonel. Tôim convence Primo Cícero a desistir de castigá-lo. Quintilha se preocupa com as finanças de seu hotel.

Vespertino mente para Seu Tico Leonel sobre o estado de saúde de Deodora e ele decide procurá-la. Ariosto se insinua para Zefa Leonel, que aceita o galanteio.

Quinta-feira (dia 11)

Zefa Leonel e Ariosto trocam elogios. Deodora se finge de doente para enganar Seu Tico Leonel. Margaridinha vai com Tia Salete à cidade. Nastácio consola Benvinda.

Vespertino sente ciúmes de Deodora e Seu Tico Leonel. Zefa Leonel e Ariosto conversam entrosados. Quinota flagra Benvinda e Nastácio se beijando.

Primo Cícero se indigna com o valor da conta que recebe no restaurante. Blandina manipula Zé Beltino. Vespertino encomenda a Jordão a morte de Seu Tico Leonel.

Sexta-feira (dia 12)

Jordão vende sua arma para Vespertino. Deodora tenta seduzir Seu Tico Leonel. Zefa Leonel questiona Ariosto sobre Artur. Vespertino decide ir atrás de Seu Tico Leonel.

Zefa Leonel leva Ariosto para visitar a Gruta Azul. Tôim convence Caridade a ajudar o pai. Quintilha se interessa por Primo Cícero, ao perceber que ele tem dinheiro.

Caridade flagra seu pai aos beijos com Quintilha. Quinota e Artur fazem planos para o futuro. Deodora questiona Vespertino sobre a arma em sua cintura. Ariosto sofre um acidente com o cavalo e Zefa Leonel se desespera.

Sábado (dia 13)

Zefa Leonel avalia a ferida de Ariosto, que está desacordado. Deodora ameaça Vespertino com sua própria arma. Caridade repreende Primo Cícero e avisa a Fé do deslize do pai.

Esperança e Jordão se beijam. Dracena percebe um erro nas contas de Margaridinha e Benvinda, e fica intrigada. Zefa Leonel se preocupa com o estado de Ariosto.

Quintilha questiona Cira sobre Primo Cícero. Blanchette decide ajudar Guilherme Tell a conquistar Caridade. Marcelo Gouveia pensa em usar Seu Tico Leonel em seus planos contra Artur e Quinota.

Vespertino beija Deodora. Sabá Bodó insiste se divorciar de Nivalda. Artur decide procurar por Zefa Leonel. Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

