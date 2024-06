Neymar foi campeão de um torneio de pôquer disputado nos Estado Unidos e embolsou US$ 306 mil (R$ 1,6 milhão na cotação atual). Ele exibiu a bolada nas redes sociais. O pôquer é um hobbie lucrativo na vida do atleta, e ele pratica há muitos anos.

A competição contou com outros famosos, dentre eles o jogador de basquete Jimmy Butler, do Miami Heat, que no campeonato ficou em segundo lugar e levou para casa o equivalente a R$ 669 mil.

Pedro Velasco saiu com lucro de R$ 411 mil, e o influenciador Jon Vlogs ganhou mais de R$ 380 mil. Foram mais de oito horas de jogos.

Em abril, o jogador chegou a ser criticado nas redes sociais por dar parabéns à filha Mavie e não parar de jogar. A herdeira com Bruna Biancardi completava seis meses de vida e, em vídeo, era possível ver que a família cantava parabéns a ela, mas Neymar não conseguia desgrudar da partida online.

*folhapress