´Família é Tudo´: resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 17)

O médico informa Tom, Vênus e Brenda sobre o estado de Paulina. Jules se recupera do suposto mal-estar. Jéssica explica a Mila como será o áudio que forjarão para incriminar Luca.

Chantal, Lupita, Chicão e Furtado se preocupam com Guto. Tom conta para os filhos sobre o acidente de Paulina. Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão preparam uma surpresa para Vênus.

Marieta reclama do comportamento de Jules. Andrômeda prepara um plano contra Sheila.

Hans recebe Ana, e Jéssica fica animada. Netuno/Léo tem uma lembrança, e Vênus o ampara. Tom chega ao hospital para falar com Paulina.

Terça-feira (dia 18)

Tom exige que Paulina inicie o tratamento no hospital. Netuno/Léo desiste de contar para Vênus sobre sua lembrança. Andrômeda finge não se incomodar com o interesse de Sheila por Chicão.

Jéssica e Hans explicam o plano contra Electra para Ana. Jules leva amigos para a casa de Leda, e Marieta não gosta. Andrômeda acaba com a festa de Sheila. Júpiter se surpreende com o estado de Guto.

Dionice pede que Nicole convide Plutão para um jantar em sua casa. Vênus se lembra de Frida.

Andrômeda se enfurece por não ser chamada para cantar na inauguração. Vênus ouve suas ex-madrastas falando sobre seu pai e tira satisfações.

Quarta-feira (dia 19)

Leda, Lulu e Nanda desconversam, e Vênus fica desconfiada. Netuno/Léo se desculpa com Tom. Wilson se oferece para ajudar com o tratamento de Paulina.

Otto fala com seu cúmplice misterioso sobre Netuno/Léo. Hans explica para Ernesto seu plano contra Andrômeda e seus primos.

Jéssica faz intriga de Electra para a professora de dança. Tom leva Eva para a Fundação de Vênus. Guto confronta Haroldinho e Kleberson.

Chicão prepara uma surpresa para Andrômeda. Leda se surpreende ao ver a festa preparada por Jules em sua casa. Maya volta ao Brasil.

Quinta-feira (dia 20)

Maya demite Tom. Eva foge da Fundação. Nicole avisa a Plutão do jantar em sua casa. Jules finge passar mal novamente, para permanecer na casa de Leda.

Mila incentiva os funcionários a implicar com Guto por sua aparência. Tom consegue o apoio de um dos sócios da produtora e enfrenta Maya. Jéssica reclama do falso áudio que Hans produz de Luca.

Ernesto inicia o plano de Hans contra Andrômeda. Lupita golpeia Jules para defender Leda. Jéssica consegue que Luca escute sua conversa com Murilo sobre sua paixão por Electra.

Sexta-feira (dia 21)

Jéssica simula surpresa pelo flagrante de Luca e finge se desculpar com Murilo. Electra se oferece para dar aulas de dança na Fundação de Vênus. Leda ajuda Marieta e Lupita a retirar Jules de sua casa.

Cláudio e Max se unem para procurar algo contra Plutão. Andrômeda pede a ajuda de Tom para gravar um novo clipe. Plutão sente-se mal diante dos comentários de Dionice sobre os namorados de Nicole.

Maya questiona Jéssica sobre a armação contra Luca e Murilo. O carro de Leda é parado pela polícia. Murilo comunica a Luca que está saindo do apartamento.

Sábado (dia 22)

Luca se entristece com a partida de Murilo. Mila tem uma ideia para complementar o plano de Jéssica contra Electra. Jules vai atrás de Marieta, Leda e Lupita.

Vênus se preocupa com as dores de cabeça de Tom. Wilson sente-se atraído por Paulina. Paulina encontra o convite para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus e fica furiosa.

Otto descobre que Netuno/Léo está apaixonado por Vênus. Júpiter sente ciúmes de Lupita com Guto. Tom e Ramón fazem exames no hospital. Ana diz a Electra que Luca armou para que ela fosse dopada.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

