Novela da Globo: próximos capítulos de No Rancho Fundo

Segunda-feira (dia 3)

Zefa Leonel expulsa Blandina de sua casa. Caridade estranha as roupas de Margaridinha e Benvinda. Blandina exige que Zé Beltino a defenda diante de Zefa Leonel.

Esperança e Fé tentam convencer Seu Tico Leonel a lhes ceder uma parte de suas terras em troca de seu suposto amuleto milagroso. Marcelo Gouveia aconselha Seu Tico Leonel a consultar um advogado.

Zefa Leonel se emociona ao saber do pedido de casamento que Artur fez para Quinota. Esperança e Marcelo selam um acordo para enganar Seu Tico Leonel. Zé Beltino confronta Zefa Leonel.

Terça-feira (dia 4)

Zé Beltino afirma a Zefa Leonel que se casará com Blandina. Zefa Leonel diz que Zé Beltino não sabe quem é Blandina, e Quinota intercede em favor do irmão.

Ariosto se aproxima de Zefa Leonel, e descobre que Seu Tico Leonel saiu de casa. Com a ajuda de Marcelo, Deodora consegue enganar Seu Tico Leonel.

Artur convida Guilherme Tell para ser seu padrinho de casamento, e o poeta questiona o amigo sobre Marcelo.

Seu Tico Leonel pede perdão a Zefa Leonel, mas a mulher vê a marca de batom de Deodora em seu lenço.

Quarta-feira (dia 5)

Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido. Seu Tico Leonel chora nos braços de Quinota. Deodora prevê sua vitória sobre Zefa Leonel.

Blandina conta a Marcelo que está noiva. Vespertino ameaça Marcelo. Quinota confronta Deodora. Tia Salete incentiva Zefa Leonel a resgatar Seu Tico Leonel das mãos de Deodora.

Vespertino se assusta com a fala de Deodora sobre Zefa Leonel e Quinota. Margaridinha e Benvinda enfrentam Corina Castello com a ajuda de Lola e Blanchette. Tia Salete estranha ao ver as sobrinhas na companhia das moças do cabaré.

Quinta-feira (dia 6)

Lola e Blanchette despistam Tia Salete, que pensa tê-las reconhecido de algum lugar. Tia Salete confronta Corina Castello.

Zefa Leonel ameaça Deodora com sua arma, e Vespertino chora nos braços de Seu Tico Leonel. Artur aconselha Deodora a não prestar queixa na polícia contra Zefa Leonel.

Blandina pede ajuda a Quinota para se casar com Zé Beltino com a bênção de Zefa Leonel. Dona Castorina e Dracena encontram Blandina.

Sexta-feira (dia 7)

Blandina apresenta Castorina a Quinota como sua empregada. Marcelo afirma a Quinota que a ama. Dracena e Blandina se agridem e Castorina repreende as duas.

Ariosto conversa com Padre Zezo sobre sua desconfiança em relação a Dona Manuela. Zé Beltino mostra a Quinota uma poesia que fez para Blandina.

Deodora orienta Vespertino a encontrar alguém que a ajude a se livrar de Zefa Leonel.

Dona Manuela aconselha Zefa Leonel a fazer algo por si mesma. Deodora pede que Lola se aproxime de Margaridinha e Benvinda. Marcelo procura Artur.

Sábado (dia 8)

Marcelo acusa Artur de traição, e os dois brigam. Vespertino teme o plano de Deodora contra Zefa Leonel. Floro Borromeu pede a mão de Tia Salete em casamento para Zefa Leonel.

Os filhos de Zefa Leonel e Seu Tico Leonel sofrem com a separação dos dois. Deodora e Vespertino combinam com Jordão Nicácio o atentado contra Zefa Leonel.

Zé Beltino se irrita com a aprovação de Zefa Leonel ao casamento de Tia Salete, uma vez que rejeitou sua união com Blandina. Dracena decide deixar Blandina, mas se interessa por Zé Beltino. Jordão observa Zefa Leonel.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.