Apresentador Tadeu Schmidt volta ao esporte da Globo

O apresentador Tadeu Schmidt está de volta ao Esporte da Globo por um curto tempo. Comandante do Big Brohter Brasil, ele atuará em projetos especiais para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em julho, juntamente com a ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay.

O primeiro deles irá ao ar neste domingo (2), dentro do Esporte Espetacular. Schmidt e Garay comandam a série Brasil Que Vale Ouro.

Em três episódios, a campeã olímpica vai conhecer jovens pelo Brasil que precisam improvisar para praticar esportes olímpicos, enquanto Tadeu será o narrador das matérias especiais.

No primeiro episódio, Fernanda Garay viaja até a cidade de Caracaraí, em Roraima, região norte do Brasil, para conhecer o projeto de atletismo Filhos do Rio.

Liderado por Petrônio da Silva, a iniciativa, que hoje atende crianças e adolescentes, supera os obstáculos e dificuldades financeiras com muita criatividade.

O treinador e seus pupilos utilizam materiais fabricados de forma artesanal para a prática do atletismo e treinam em uma área de terra batida que, por vezes, funciona como estacionamento e como área de testes de autoescola. O Esporte Espetacular vai ao ar às 9h30, na Globo.

Além da série, Tadeu Schmidt e Fernanda Garay vão apresentar a Central Olímpica, programa que vai resumir o dia nos Jogos Olímpicos de Paris em horário nobre na emissora.

*GABRIEL VAQUER/Folhapress