São JUão: Juliette reúne famosos em gravação de projeto

A cantora Juliette Freire recebeu amigos famosos na gravação de um novo projeto audiovisual denominado “São JUão”. A gravação foi captada ao vivo no Rio de Janeiro.

A festa teve show da cantora com apresentação de 15 músicas típicas de festas juninas, sendo 13 regravações e duas inéditas.

Compareceram à apresentação nomes como Tati Machado, Yasmin Brunet, Bruna Marquezine, Henri Castelli, Samuel de Assis e João Guilherme.

O cenário contou com barracas típicas, touro mecânico, e os convidados foram vestidos com roupa caraterística de festa junina.

O show, que deverá ser lançado no YouTube em junho, teve recursos voltados para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Um QR Code foi disponibilizado para os convidados fazerem doações.

*Folhapress